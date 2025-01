O lendário locutor Dick Vitale disse que está livre do câncer e pronto para convocar jogos para a ESPN novamente.

Dick Vitale, visto aqui no torneio SEC de 2022, anunciou na quarta-feira nas redes sociais que agora está livre do câncer. (Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images)

Depois de inúmeras batalhas contra o câncer, o lendário locutor da ESPN Dick Vitale está quase pronto para retornar à rede e convocar um jogo de basquete universitário mais uma vez.

Vitale anunciou nas redes sociais na quarta-feira que suas cordas vocais estão livres de câncer. Ele disse que seu médico agora sente que “pode ​​​​voltar ao meu amor por estar nas quadras da ESPN”.

Acabei de examinar minhas cordas vocais e fiquei muito entusiasmado com o fantástico relatório do Dr. ZEITELS. Ele disse que as cordas vocais estão livres de câncer e sente que posso voltar ao meu amor de estar na quadra durante @espn . pic.twitter.com/r4tJHcTiMF -Dick Vitale (@DickieV) 8 de janeiro de 2025

Esta batalha contra o câncer foi apenas a última que Vitale passou nos últimos anos. Ele foi diagnosticado pela primeira vez com melanoma em 2021 e depois com linfoma alguns meses depois. Ele então anunciou em julho de 2023 que sim, o que superou alguns meses depois. Mas no verão passado, Vitale anunciou que havia sido diagnosticado. Ele está se recuperando desde então e foi submetido a.

Vitale esteve ausente da ESPN em meio a sua luta contra o câncer, mas retornou brevemente em 2021 para um .

Vitale está na ESPN quase desde o início e é uma referência no esporte há décadas. Ele convocou o primeiro jogo de basquete da rede após seu lançamento e foi incluído no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 2008.

“Vai demorar mais até que eu recupere a força na minha voz”, disse ele. “Os 35 tratamentos de radiação que fiz para o câncer nas cordas vocais eliminaram o câncer, mas criaram alguns problemas nas minhas cordas vocais… Sinto muita falta do espírito universitário nos jogos porque sempre adoro poder passar tempo com os jogadores, treinadores, torcedores, mídia e especialmente meus colegas da ESPN.”

Ainda não está claro quando Vitale poderá retornar à cabine de transmissão. Embora Vitale esteja pronto e disposto, espere que a ESPN aja rapidamente para trazê-lo de volta à ligação.