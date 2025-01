O lendário locutor Dick Vitale diz que está livre do câncer e pronto para convocar jogos para a ESPN novamente

Dick Vitale, visto aqui no torneio SEC de 2022, anunciou na quarta-feira nas redes sociais que agora está livre do câncer. (Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images)

Depois de inúmeras batalhas contra o câncer, o lendário locutor da ESPN Dick Vitale está quase pronto para retornar à rede e convocar um jogo de basquete universitário mais uma vez.

Vitale, 85 anos, anunciou nas redes sociais na quarta-feira que suas cordas vocais estão livres de câncer. Ele disse que seu médico agora sente que “pode ​​​​voltar ao meu amor por estar nas quadras da ESPN”.

Acabei de examinar minhas cordas vocais e fiquei muito entusiasmado com o fantástico relatório do Dr. ZEITELS. Ele disse que as cordas vocais estão livres de câncer e sente que posso voltar ao meu amor de estar na quadra durante @espn . pic.twitter.com/r4tJHcTiMF -Dick Vitale (@DickieV) 8 de janeiro de 2025

Esta batalha contra o câncer foi apenas a última que Vitale passou nos últimos anos. Ele foi diagnosticado pela primeira vez com melanoma em 2021 e depois com linfoma alguns meses depois. Ele então anunciou em julho de 2023 que havia sido diagnosticado com câncer nas cordas vocais, que superou alguns meses depois. Mas no verão passado, Vitale anunciou que havia sido diagnosticado com câncer de linfonodo pela quarta vez. Ele está se recuperando desde então e foi submetido a uma cirurgia para remover gânglios linfáticos cancerígenos em julho.

Vitale esteve ausente da ESPN durante sua luta contra o câncer, mas retornou brevemente em 2021 para um momento incrivelmente emocionante em um jogo em Las Vegas.

Vitale está na ESPN quase desde o início e é uma referência no esporte há décadas. Ele convocou o primeiro jogo de basquete da rede após seu lançamento e foi incluído no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 2008.

Vitale disse que espera poder convocar os jogos ainda este mês e que vem fortalecendo a voz para se preparar. Salvo contratempos, parece que Vitale ficará afastado o mais rápido possível. E, como sempre fez, Vitale continuará lutando contra o câncer.