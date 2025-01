O linebacker do Ravens, Kyle Van Noy, comemora adequadamente após receber um incentivo de contrato de US$ 250 mil

Kyle Van Noy parece um novo jogador dos Ravens (AP Photo/Nick Wass)

Kyle Van Noy sabia exatamente quanto valia um sack no sábado.

Ao derrotar o quarterback do Cleveland Browns, Dorian Thompson-Robinson, o linebacker do Baltimore Ravens aumentou seu total de sacks para 12,5 na temporada, acionando seu incentivo de contrato de $ 250.000 e 12 sacks.

A julgar pela sua celebração, diremos que ele estava muito consciente do seu dinheiro recém-adquirido.

Provavelmente também podemos discernir suas intenções em seu excelente tweet pré-jogo:

Van Noy tem sido uma grande história de sucesso para os Ravens nesta temporada, ainda mais do que no ano passado. Em sua 11ª temporada na NFL, o jogador de 33 anos registrou o recorde de sua carreira em sacks e tackles por derrota (13). Ele tem sido uma parte importante da defesa dos Ravens, antes e depois da mudança de meio de temporada da unidade.

Os Ravens trouxeram Van Noy pela primeira vez durante a temporada de 2023, contratando-o para seu time de treino em setembro e se beneficiando de uma temporada inesperada de nove sacks. Van Noy foi um defensor sólido e versátil ao longo de sua carreira no Detroit Lions e no New England Patriots, vencendo dois Super Bowls com este último, mas nunca foi tão produtivo quanto em Baltimore.

Portanto, Van Noy é exatamente o tipo de jogador que consegue apreciar o que significa uma captura de $250.000.