A garça jogará seu segundo jogo de pré -temporada amigável hoje à noite.

A Inter Miami teve uma temporada regular incrível em 2024, vencendo o escudo de seguidores com o melhor recorde da liga e estabelecendo uma mm mls de 74.

Mas isso logo esqueceu quando esse time, que estava cheio de jogadores experientes, perdeu dois jogos por um em sua série de playoffs contra o Atlanta United na primeira rodada, que terminou sua esperança de ganhar a Copa da MLS.

Desde que ele superou a Universtoio por 4 a 0 em Fort Lauderdale em janeiro de 2022, o herói não triunfou em um confronto da exposição com uma equipe sul-americana e espera mudar isso quando enfrentar as universidades mais uma vez.

🇦🇷 Lionel Messi com Inter Miami: 👕 34 Games⚽️ 30 gols👟 17 assistências 🏆 Cup🏆 Ligas Os apoiadores de apoiadores de apoiadores! 🐐

Javier Mascherano, ex -gerente de jovens da Argentina, terá que fazer a diferença na nova temporada, dado seu currículo como jogador com quatro títulos da Laliga em seu cinto. Agora, sua credencial gerencial será testada como Heron Head.

Enquanto o ano de 40 anos tenta garantir seu primeiro título como treinador, Mascherano encontrará muitos nomes de família em Fort Lauderdale, incluindo Messi, o capitão de Inter Miami.

Lionel Messi tocará esta noite?

Lionel Messi viajou com a equipe e parece participar do jogo de hoje à noite, já que a Inter Miami se prepara para a nova temporada.

Em sua partida contra o Club America, Santiago Morales marcou a penalidade vencedora do jogo depois que Rios Novo interrompeu dois pênaltis e Messi e Tomas Aviles marcaram gols.

O argentino marcou seu primeiro gol do ano e espera manter sua pontuação no jogo amigável hoje à noite. Apesar dos contratempos de lesões na última temporada, Messi conseguiu marcar 20 gols na última temporada e ficou empatado com seu companheiro de equipe Luis Suárez como o terceiro artilheiro na temporada regular.

No entanto, neste termo que o argentino esperará evitar qualquer problema de lesão, pois seu objetivo é levar a Inter Miami à Copa da MLS depois de levá -los ao escudo dos seguidores no último período.

