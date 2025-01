O Liverpool falha contra o Man United, a recuperação estrondosa do Real Madrid e os meninos reagem a alguns momentos virais

Christian Polanco e Alexis Guerreros reagem ao empate chocante do Liverpool contra o Manchester United. Os meninos também discutem se seria melhor para o Liverpool lucrar e vender Trent Alexander-Arnold nesta janela de transferências.

Christian e Alexis recapitulam então todos os outros grandes jogos da Europa, incluindo o empate do Arsenal contra o Brighton e a recuperação do Real Madrid contra o Valência.

Mais tarde, Christian e Alexis reagem aos momentos virais do futebol no fim de semana no Execute isso ao contrário.

(6:10) – Liverpool empata 2-2 com o Manchester United

(27:45) – Arsenal empata com Brighton por 1-1

(36:50) – Recapitulando outros resultados da Premier League

(42:30) – Real Madrid derrotou. Valência 2-1

(50:20) – Run That Back: Manu Koné faz Photoshop nos rostos do jogador da Lazio em seus filhos

(55:00) – Run That Back: Jogador da Ligue 2 posta foto dele passando por jogador com o rosto plantado

Imagens de Peter Byrne/PA via Getty Images

