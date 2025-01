O LSG nomeará um capitão naquele dia. Relatório revela concorrentes: "Calças Rishabh e…"

A franquia IPL Lucknow Super Giants (LSG) provavelmente anunciará seu novo capitão antes da temporada de 2025, quando realizar uma coletiva de imprensa especial na sede do RPSG em Calcutá, na segunda-feira. Porém, em seu comunicado oficial, a franquia não especificou a natureza dos temas da coletiva de imprensa, que será proferida por Sanjiv Goenka, principal proprietário da LSG e presidente do Grupo RPSG. Depois de entrar nos playoffs nas temporadas de 2022 e 2023 do IPL, o LSG perdeu os playoffs pela primeira vez em 2024, terminando em sétimo na tabela de pontos com uma baixa taxa líquida de corridas.

Alguns dirigentes da franquia com quem a IANS conversou disseram que uma ou ambas as coisas podem acontecer durante a coletiva de imprensa de segunda-feira: o anúncio do novo capitão do LSG ou o lançamento da nova camisa do time, considerando que alguns jogadores do time provavelmente estarão presentes.

Durante o mega leilão IPL do ano passado em Jeddah, o LSG surpreendeu a todos ao vender o guarda-postigo indiano Rishabh Pant por Rs 27 milhões, tornando-o o jogador mais caro já vendido em um leilão IPL. Com KL Rahul, seu capitão desde a temporada de 2022, deixando a franquia antes do leilão e se mudando para Delhi Capitals, espera-se que o LSG nomeie Pant como seu novo capitão.

Pant foi capitão da equipe DC da edição 2021 a 2024 do IPL, exceto na temporada de 2023, que perdeu devido à recuperação de diversas lesões sofridas em um acidente de carro em dezembro de 2022. Porém, antes que o período de retenção expirasse , ele foi libertado pela DC, encerrou sua cooperação de nove anos com eles e foi adquirido pela LSG em um mega leilão.

Outros candidatos à capitania que o LSG tem em seu elenco incluem o batedor fanfarrão das Índias Ocidentais Nicholas Pooran, que foi o jogador mais retido do time por Rs 21 milhões e até foi capitão uma vez no lugar de Rahul, e o capitão do T20I da África do Sul, Aiden Markram, e o capitão do T20I da Austrália, Mitchell Marsh. .

Em uma coletiva de imprensa anterior em agosto do ano passado, o LSG apresentou o ex-lançador rápido indiano de braço esquerdo Zaheer Khan como o novo mentor da equipe. Zaheer esteve anteriormente associado aos índios de Mumbai de 2018 a 2022 como diretor de críquete e chefe de desenvolvimento global.

