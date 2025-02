O Manchester United caiu em outra derrota em casa quando o Crystal Palace venceu por 2 a 0 em Old Trafford no domingo, enquanto o Tottenham suavizou a pressão sobre a Ange Postecoglou, derrotando Brentford por 2 a 0. Jean Philippe-Mateta foi o herói do Palace com os dois gols no segundo tempo, quando o United sofreu a quinta derrota nos últimos seis jogos da liga. A vitória leva as águias sobre os Red Devils na mesa, quando o lado de Oliver Glasner sobe para o 12º lugar. Mais três vitórias para o United levantaram o clima em torno de Old Trafford, mas ele voltou a Ruben Amorim, depois de outra exposição em casa, que falta de criatividade e cheia de defesa.

A decisão de Amorim de começar sem um atacante natural renasceu quando Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee saíram no banco.

O meio-campista de Kobbie Mapooo começou o papel de avançar depois de conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o FCSB romeno no meio da semana.

A greve borrada da Inglaterra retornou da posição no melhor esforço do United em uma abertura clara antes que sua ameaça atacante aparecesse.

O Palace perdeu apenas uma das últimas sete partidas da liga para se recuperar após o infeliz início da temporada.

Os visitantes perderam a faísca criativa oferecida por Eberechi Eze pela primeira hora, porque a lesão significava que era suficientemente compatível com a aparência da câmera do lado de fora do banco.

Mas Eze teve uma influência imediata, porque sua manchete do chute livre de Maxence Lacroix voltou do bar e no caminho da matetidade para atirar em casa.

Era pior seguir o United, porque Lisandro Martinez teve que ser esticado com algo que parecia ser uma lesão grave no joelho.

O Palace não mostrou misericórdia para garantir três pontos quando Daniel Munoz acusou a defesa do meio dos anfitriões e a Square desinteressadamente, para derrubar Matete ao sexto gol em cinco partidas.

-Pspurs mais fáceis de herança.

As abelhas foram deixadas para suportar uma série de oportunidades contra a defesa provisória de Tottenham com Micky Van de Ven e Cristian Romero novamente.

Brentford também pegou emprestado visitantes para ajudar no portão de abertura.

Hakon Valdimarssson ficou gordo no canto de seu filho Heung-min, e Vitale Jalt foi para sua própria rede em 29 minutos.

Yoane Wissa Header saiu do bar quando Brentford pressionou o corretivo.

Mas o Spurs os escolheu por um contra -ataque quando Pape Sarr atingiu as pernas de Valdimarson do passe de seu filho.

A vitória eleva o Tottenham para 14 e 10 pontos na zona de rebaixamento.

O Arsenal, do segundo lugar, começa nove pontos de líderes da Liga do Liverpool antes de seu sucesso com o atual campeão do Manchester City em Emirates no início de 1630 GMT.

