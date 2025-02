O manifestante bloqueia o programa intermediário do Kendrick Lamar Super Bowl, que excede a forte segurança para subir ao campo

Nova Orleans – o NFL Passei muito tempo conversando sobre como isso seria o mais seguro Super Bowl Sempre, mas alguém ainda conseguiu fugir da segurança para travar o show de Kendrick Lamar.

Ao mesmo tempo, durante o conjunto de Lamar, um homem estava carregando uma bandeira palestina. O homem pegou um pódio e depois correu com a bandeira por vários minutos antes que a segurança percebesse que não fazia parte do show.

Depois que o homem foi preso, vários agentes de segurança acabaram arrastando -o para fora do campo.

A segurança do Super Bowl é sempre extremamente ajustada e, com a assistência do presidente Trump, foi ainda mais reforçada do que o habitual. O Departamento de Segurança Nacional e a Polícia do Estado da Louisiana estão entre as agências de aplicação da lei que participam da segurança do jogo.

O cara no campo encontrou claramente um buraco na segurança da NFL e se aproveitou, passando mais de um minuto no campo durante o show de tempo parcial.