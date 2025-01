O marcapasso paquistanês Ihsanullah anuncia ‘boicote e aposentadoria’ do PSL aos 22 anos, após ser ignorado no draft de 2025 do PSL

Ihsanullah representou o Paquistão em cinco jogos internacionais em todos os formatos.

O jovem paquistanês Ihsanullah anunciou sua aposentadoria da Superliga do Paquistão (PSL) e disse que está “boicotando” a liga depois de não ser vendido no draft de 2025 do PSL.

O jovem de 22 anos fez sua estreia internacional contra o Afeganistão em março de 2023, em Sharjah, e desde então disputou cinco partidas internacionais, incluindo quatro T20Is e uma ODI.

Sua carreira deu uma guinada dramática depois de sofrer uma lesão no cotovelo em 2023 que o manteve fora de ação por um longo período. O Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) administrou mal a lesão, levando à demissão do diretor médico após uma investigação independente.

Ihsanullah fez sua estreia no PSL pelo Multan Sultans em 2022. O marcapasso direito acertou 23 postigos em 14 jogos no torneio, com uma média de 16 e uma taxa de economia de 7,55. Ele foi um dos arremessadores paquistaneses mais rápidos da liga.

Ihsanullah anuncia sua aposentadoria do PSL

Depois de não conseguir vender o draft do PSL 10, Ihsanullah anunciou no canal Public News que está se aposentando oficialmente do PSL. Ele expressou seu desejo de jogar pelo Paquistão, mas afirmou que perseguiria esse objetivo atuando em torneios nacionais, em vez de participar do PSL.

Ele disse: “Só não quero mais jogar críquete de franquia. Acabou depois de hoje. Boicoto totalmente e me retiro do PSL. Você não me verá mais no PSL. Quero representar o Paquistão jogando críquete doméstico, não jogando no PSL.“

Ele também respondeu aos comentários feitos pelo proprietário do Multan Sultans, Ali Tareen, que sugeriu que seu ritmo diminuiu após a lesão. Ihsanullah prometeu recuperar o ritmo em altas velocidades.

Ele acrescentou: “Meu objetivo é fazer com que eles me persigam e preciso agir como tal. Vou lançar no ritmo de 150-160, e para quem disse que sou um jogador de 130-135, em um mês e meio vou mostrar que não fui o mesmo jogador que jogou no PSL. 8 e ficou ferido. Vou parecer muito melhor do que isso.

