O medalhista olímpico duplo Manu Bhaker abre para o futuro do treinador Jaspal Wound

Manu Bhaker com um olímpico duplo, Manu Bhaker, disse que Jaspal Rana ainda seria seu “treinador”, apesar de os prêmios Droncharara serem quebrados como treinador de alto desempenho da disciplina da Pistol pela National Rifle Association of India (NRAI) No início deste mês. Wound, um medalhista de ouro de quatro vezes em partidas asiáticas, sofreu um acidente de Manu antes dos Jogos Olímpicos em Tóquio, mas eles se reconciliaram antes das partidas de Paris do ano passado, nas quais o último caiu na história, conquistando duas medalhas de bronze. Sob as dicas pessoais da ferida, Manu, que lutou contra os Jogos de Tóquio, retornou e se tornou o primeiro indiano que ganhou duas medalhas em uma edição dos Jogos Olímpicos desde a independência.

Ela ganhou medalhas de bronze em uma pistola aérea de 10 metros e uma equipe mista de 10 metros em Paris para criar uma história.

Mas isso não seria possível sem dicas de feridas, e Manu concorda.

A ferida agora foi construída como treinadora de alto desempenho dos atiradores de pistolas NRAI, mas Manu ainda considera seu mentor.

“Para ser sincero, eu só tenho que dizer uma coisa que ele (ferida) é meu treinador, tudo o que sei e é muito bom no que ele faz. Ele é muito talentoso e foi um ótimo treinador para mim.

“Eu só sei e tudo o que posso dizer que ele é meu treinador. Obviamente, ele também pode ser treinador de todos os outros, mas para mim ele é meu treinador “, disse Manu depois de ganhar as mulheres esportivas da BBC do ano de 2024, um prêmio de prêmio uma função brilhante aqui na segunda -feira à noite.

A ferida atuou anteriormente como treinador nacional júnior por cerca de uma década, construindo uma forte base para atirar na Índia.

Após os Jogos Olímpicos, Paris Manu fez uma longa pausa e trabalhou em um cotovelo dolorido.

Depois de retornar ao circuito competitivo nos ensaios nacionais aqui, no início deste mês, Manu ficou em segundo lugar atrás do ritmo de Sangwan, mas ficou satisfeito com o desempenho dele.

“Foi um retorno bastante decente. Estou feliz com o que consegui nos ensaios “, disse ela.

Falando em seus planos para o futuro, Manu disse: “Em abril, estamos indo ao Campeonato do Mundo e, em junho, temos várias competições nacionais.

“Então haverá outra Copa do Mundo em Munique. Então teremos o Campeonato Mundial, provavelmente no final de outubro ou novembro. Os campeonatos mundiais são meu objetivo. Quero alcançar o momento certo para o campeonato mundial “, acrescentou.

O campeonato mundial que terminou a temporada será realizado no Cairo, no Egito, de 6 a 16 de novembro.

