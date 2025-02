O membro do Hall da Fama do Basquete, Hubie Brown, chama seu último jogo da NBA às 91

Um acessório de linhas de basquete lateral que ganhou um campeonato da ABA e treinou os falcões, knicks e grisés, Hubie Brown é mais conhecido por gerações de fãs por transmitir sua sabedoria no suporte de transmissão. (Stacy Revere/Getty Images)

Hubie Brown levou o banco para ligar para o último jogo da NBA no domingo aos 91 anos.

Membro do Hall da Fama do Basquete, Brown tem sido um elemento fixo no bar da NBA, como treinador ou transmissão desde 1972, quando levou seu primeiro trabalho como treinador da NBA como assistente do Milwaukee Bucks em 1972.

Antes do jogo, Brown refletiu sobre o início de sua carreira de transmissão em 1981 com a rede dos EUA. Ele disse que recebeu uma ligação do Bucks Man, Eddie Doucette, para avaliar seu interesse pelo trabalho. Ele aceitou e chamou jogos com Albert para os Estados Unidos, que foi o primeiro parceiro de transmissão a cabo da NBA.

O fim de uma era 💫 Hubie Brown reflete sobre seu começo na transmissão … até agora o capítulo final 🥺 Não perca a última ligação de Hubie às 14:00/ET no ABC! pic.twitter.com/swm9rvqwg – NBA (@NBA) 9 de fevereiro de 2025

Quando ele levou a mesa de transmissão no domingo, os jogadores de ambas as equipes, incluindo Joel Embiid, Tyrese Maxey, Bobby Portis Jr. e Brook López, pararam para apertar a mão de Brown e apresentar seus respeitos.

Pouco antes da dica, Brown refletiu sobre sua carreira de transmissão, juntamente com o jogo do jogo de Mike Breen.

A lendária NBA Hubie Brown está chamando seu último jogo hoje para o Sixers-Bucks. Mike Breen e a transmissão da ESPN na ABC abriram com uma homenagem a Hubie, que incluiu mostrar sua primeira transmissão. 🏀🎙️❤️ pic.twitter.com/ngqcju0rs – Anunciando Horrible (@awfuleneNencing) 9 de fevereiro de 2025

“Ele estava com medo de morte”, disse Brown depois que a ABC fez um vídeo de sua primeira transmissão com os Estados Unidos. “Quem sou eu para fazer um jogo da NBA?

Breen então perguntou o que ele tinha em mente enquanto se preparava para ligar para seu último jogo. Brown deu crédito ao ex -técnico do Bucks, Larry Costello, por prepará -lo para sua carreira como treinador e locutor.

“Bem, antes de tudo, são 50 anos que aconteceram muito rápido. Você se vira e não pode acreditar. Isso é o número 1”, disse Brown. “Quando vim com o Milwaukee Bucks com Larry Costello, recebi um mestrado e um doutorado em basquete em dois anos. Eles me enviaram e tive a sorte de ir para Aba. Mas devo tudo aqui”

Durante a transmissão de domingo, a ABC prestou homenagem a Brown com imagens de arquivamento de sua carreira de treinamento e transmissão.

O impacto de Brown como treinador e locutor

Brown passou duas temporadas como assistente de Costello do treinador de 1972-74 Bucks com Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson. Depois que o Bucks foi para as finais da NBA em 1974, Brown saiu para levar seu primeiro treinador -treinador com os coronels do Kentucky de Aba.

Depois de três temporadas com os coronéis que incluíram vencer o campeonato ABA de 1975, Brown trabalhou em quatro temporadas como treinador -chefe do Atlanta Hawks. Ele treinou o Hawks para mais três temporadas de 0,500, mas foi demitido em 1981 após sua primeira campanha perdida no trabalho.

Assim, ele lançou sua carreira de transmissão com os EUA, que durou uma única temporada antes de retornar em uma linha lateral da NBA como treinador do New York Knicks. Brown treinou os Knicks de 1982 para disparou após um começo por 4-12 em 1987. Então, sua carreira de transmissão começou seriamente.

Hubie Brown, como treinador em The Knicks em 1986 conversando com Rory Sparrow. (Manny Millan /Sports Illustrated através da Getty Images)

Conhecida como professora de jogo, Brown levou sua visão da cabine, onde se tornou um acessório de transmissão da NBA ligando para os jogos da CBS e depois TNT até 2002. Mas ele não terminara de treinar.

Brown voltou pela última vez a uma linha lateral da NBA como treinador-chefe do Memphis Grizzlies por mais de duas temporadas de 2002-04. O então Aposentado do treinamento de 12 jogos na temporada 2004-05citando problemas de saúde em 71. Mas ele não terminou com basquete.

Ele ingressou na ESPN e na ABC depois de desistir do Grizzlies para trabalhar como analista de jogos e ligou para jogos desde então, mesmo junto com o jogo principal Broadcas do jogo da rede Breen e Michaels.

Brown era Induzido no Hall da Fama do Naismith Basketball Como colaborador em 2005. Ele foi duas vezes treinador do ano da NBA, uma vez cada um com os Hawks e Grizzlies, e terminou sua carreira com um recorde de 528-559 na ABA e na NBA.

Ele também é Um membro do Hall Nacional de Basquete do Basquete Nacional Que passou um tempo na universidade como assistente de Duke e William & Mary. Ele jogou três temporadas como uma reserva de Niagara de 1952-55.

Mas para várias gerações de fãs, Brown é mais conhecido pela sabedoria que ensinou no suporte de transmissão para os fãs da NBA que veem o jogo em suas salas de estar.