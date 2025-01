A estrela indiana da equipe de Kryczeta Kohli retornou ao críquete em casa depois de 12 anos, quando Delhi enfrentou sua reunião com o Ranii Trophy na quinta -feira. O retorno de Rani em Kohla despertou um grande interesse dos fãs que participaram da partida em um grande número. Os fãs estavam na terra da noite passada, e todo movimento virata causou grande alegria da multidão. O jornalista Rohit Julan entrevistou o chef Sanjay Jha durante o jogo e revelou que Kohli comeria Chili Paneer na cantina do DDCA local durante um almoço. “Na hora do almoço, Virat Kohli ordenou que PoLi Paneer ordenou em uma cantina DDCA local”, seu publicar Em x (Twitter anterior) Leia.

A aura incomparável de Virata Kohli foi totalmente exibida no estádio Arun Jaitley durante o Estádio Rani Trophy entre Delhi e Ferrovias, quando milhares de fãs se alinharam em uma fila para assistir à estrela em corrida incomum.

A DDCA (Delhi e a Associação de Críquete dos Distritos) foi fornecida por uma multidão de cerca de 10.000 pessoas que retornam à Casa de Kohli, que é inédita no jogo do troféu de Ranji. Mas esse foi o seu derrame magnético de que mesmo esses cálculos elevados foram uma projeção.

Muito antes de iniciar o jogo às 9h30 no horário local, um grupo leal de 36 anos de apoiadores de Kohli reescreveu para entrar no estádio onde a entrada é gratuita para partidas domésticas.

Inicialmente, a DDCA abriu cerca de 6.000 prateleiras de Gautam Gambhir para os espectadores, mas sentindo que a situação da multidão pode escapar do controle, as autoridades foram forçadas a abrir “Bishan Singh Bedi Standi Standi”, que pode acomodar cerca de 11.000 pessoas.

“Eu nunca vi nada assim em Trophy Rani. Mesmo nos meus dias de jogo, quase não havia ninguém que tentou assistir a críquete em casa. Isso ocorre apenas por causa de um homem “, disse um ex -jogador da Índia presente na Terra PTI.

O que aumentou a confusão foi o tráfego da cavalgada do primeiro -ministro Narendra Modi ao mesmo tempo.

“Eu estou envolvido no críquete de Délhi por mais de 30 anos, mas não fui testemunhado por tais cenas no jogo do troféu de Ranji. Ele simplesmente mostra que a popularidade de Kohli é incomparável “, disse Pti, secretário sobrecarregado da DDCA Ashok Sharma.

“O mais difícil foi que os fãs que entraram no estádio coincidiram com o tráfego VIP PM Modi nas estradas externas e, como parte de seu rigoroso protocolo e ordem de segurança, fomos instruídos pela polícia a abrir outra posição para o público”, ele revelado.

(Com entradas PTI)