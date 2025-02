O principal programa do governo Khelo Índia, no campo da pesquisa e atendimento de atletas no nível inferior, foi o maior beneficiário, porque a alocação de esportes e jovens foi aumentada significativamente em 351,98 crore no orçamento da União apresentado pelo Ministro das Finanças Nirmala Sithaman no sábado. O programa ambicioso foi alocado para 1000 rore crore para o ano de orçamento 2025-26. São 200 Crere Rs mais de um subsídio de Rs 800 Crera em 2024-25. Em geral, o Ministério da Juventude e Assuntos Esportivos foi designado 3.794,30 crore.

“Isso fortalecerá ainda mais os esportes, aumentará a Khelo Índia e expandirá as iniciativas de desenvolvimento focadas nos jovens, fortalecendo a próxima geração de atletas e líderes”, publicou o ministro do Esporte e da Juventude Mansukh Mandaviya em X, elogiando a alocação de seu ministério.

O crescimento é significativo, considerando que, no ano seguinte, não há grandes eventos esportivos, como Jogos Olímpicos, Comunidades de Nações ou Ásia.

O valor da assistência atribuído às federações esportivas nacionais também foi ligeiramente vagado de 340 crore Rs a Rs 400 crore.

A Índia está atualmente atravessada com os ambiciosos esforços de organizar os 2036 Jogos Olímpicos, para os quais a carta de intenção foi submetida ao Comitê Olímpico Internacional.

A alocação de esportes de autoridade da Índia (SAI), o nó para a realização de acampamentos nacionais e acordos de logística para o treinamento dos atletas, foi fortalecido com Rs 815 crore para Rs 830 Cre.

A SAI também é responsável por manter e usar estádios em todo o país.

Uma jornada semelhante foi anunciada para o Laboratório Nacional de Testes de Drogamento, que receberá 23 milhões de rs este ano. Ele recebeu 18,70 crore em 2024-25.

O orçamento da Agência Nacional Anti -Doping aumentou de 20,30 Rs para 24,30 crore.

A contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Esportivo, criado em 1998, continuará sendo 18 críticas pelo segundo ano subsequente, enquanto o governo decidiu limitar o subsídio para atletas para atletas de Rs 42,65 crore a 37 crore este ano .

Também foi anunciado o financiamento do Programa Nacional de Desenvolvimento de Juventude e Juventude e albergues da juventude. No entanto, a contribuição para os órgãos multilaterais e os programas de intercâmbio de jovens surgiu de 11,70 crore Rs a Rs 55 crore.

O fundo de Rs 20 crore foi aprovado para aumentar as instalações esportivas em Dżammu e Caxemira, ou seja, 14 milhões de rupias mais do que no ano anterior.

Uma grande parte do aumento do orçamento será alocada ao Programa de Serviço Nacional, que será concedido a 450 crore, o aumento de Rs 200 crore em relação ao ano anterior.

O Programa de Serviço Nacional (NSS) visa “desenvolver o caráter e a personalidade dos jovens em escolas e universidades”. É um programa que trabalha para moldar os jovens através do serviço social e do serviço social.