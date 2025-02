O modelo de golfe revela as três melhores equipes Longhot para retornar no 2025 México Open em Vidanta

O primeiro dos nove eventos fora dos Estados Unidos na temporada da PGA Tour começará na quinta -feira ao sul da fronteira. O Aberto do México 2025 ocorrerá em Vidanta Vallarta, e as pontuações baixas serão esperadas, pois os três vencedores anteriores do Open Mexicano neste curso tiveram uma média de 20 sob o par. Jake Knapp venceu seu primeiro evento da PGA Race Tour no México Open em 2024 como um longo tempo de 40-1. Com outra vitória em Vidanta Vallarta nesta semana, Knapp se tornará o primeiro jogador de golfe da PGA Tour a defender seu título com sucesso no Open México. Portanto, sua estratégia de apostas de golfe deve considerar o comprimento do 2025 México aberto entre o campo de 77 jogadores.

CT Pan (50-1) e Justin Lower (55-1) se qualificam como tal, mesmo após exposições impressionantes no ano passado. Eles empataram em terceiro lugar há um ano, mas ainda existem mais de 15 golfistas com mais curtas probabilidades abertas do 2025 México. Entre eles está o favorito, Akshay Bhatia (14-1), enquanto Patrick Rodgers (25-1) vem do terceiro lugar há uma semana e não tem nada além de 10 top 10 em três aberturas da vida. A Bhatia tem um preço de +8000 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 8.000) para liderar após a primeira rodada e vencer o torneio. Antes de travar suas seleções abertas no México 2025, verifique se se Consulte Previsões de golfe e tabela de classificação projetada do modelo de computador testado na Sportsline.

O modelo proprietário da Sportsline, construído pelo profissional do DFS Mike McClure, está vermelho -desde que o PGA Tour foi retomado em junho de 2020. De fato, o modelo aumentou mais de US $ 9.000 em suas melhores apostas desde o reinício, o que um torneio tem Depois do torneio.

Esse mesmo modelo também pregou 13 especialidades no fim de semana, incluindo o 2024 Masters, seu terceiro professor consecutivo e o PGA Championship no ano passado e o US Open. Qualquer um que tenha seguido o dele Apostas esportivas As seleções poderiam ter visto enormes retornos em Aplicações de apostas como FanduelAssim, Viciados em drogas e Fãs.

Agora que o campo aberto do México 2025 está trancado, a Sportsline simulou o torneio 10.000 vezes e os resultados foram surpreendentes. Vá para Sportsline agora para ver a tabela de classificação projetada. Aqui há três sono aberto do México para mirar:

Stephan Jaeger (30-1)

O alemão teve um sólido começo na temporada de 2025 da PGA Tour, destacada por um terceiro lugar no Sony Open, no qual não disparou pior que 3 sob um casal em cada rodada, terminando em 15 graves. Falando no terceiro lugar, é precisamente onde Jaeger acabou na classificação da última vez que enfrentou Vidanta Vallarta no Aberto do México no ano passado. Ele nunca teve um desempenho ruim no curso em suas três aberturas, colocando -se no top 20 de cada vez, e nunca teve uma rodada ruim. Jaeger desencadeou torque ou melhor em suas 12 rodadas no curso, então ele combina sucesso recente na turnê com uma forte história da história. Agora, Veja toda a tabela de classificação aberta de 2025 do modelo que acertou 13 especializações.

Beau Hossler (33-1)

O ex -Texas Longhorn jogou este curso apenas uma vez antes, mas foi um desempenho impressionante, desde que ele alcançou uma final entre os 10 primeiros de 2023. Ele faz seu melhor trabalho no curto jogo, classificando o 13º na turnê em Strokes Geneized: Putting e 31st in Trokes Won: em torno de Green. Mesmo com esses pontos fortes, o TEE não está faltando, ocupando a 14ª posição na eficiência total de dirigir, o que deve ajudar esta semana, já que Vidanta Vallarta é um dos 10 cursos mais longos no calendário do PGA 2025 Tour. Um par de 15 primeiros da turnê nesta temporada, e sua experiência no México só deve ajudá-lo esta semana. Faça as melhores apostas no México aberto para um parlay de US $ 1 milhão pelo especialista Eric Cohen, que previu corretamente o vencedor absoluto do torneio em sete eventos nas últimas duas temporadas, aqui.

Aaron Rai (33-1)

Rai tem alguns 25 melhores em três vagas desde que o Open mexicano mudou para a vida, mas deve entrar nesta semana certamente considerando seu sucesso passado em cursos comparáveis. O TPC Craig Ranch é um desses, já que ambos são cursos de motorista com designs abertos, e Rai atirou 20 sob um quarto lugar naquele lugar na CJ Cup no ano passado, Byron Nelson. A estabilidade com o seu taco também deve ajudar no Paspalum Greens, uma vez que Rai está entre os 20 % superiores do passeio na média total de tacos e em geral. Sua primeira vitória no PGA da turnê chegou em agosto passado e é um México Aberto que não deve ser esquecido com apostas da PGA. Obtenha o México um e fez seleções do especialista cuja melhor seleção na semana passada em Gênesis, Ludvig Aberg, venceu o torneio e a participação do vencedor de US $ 3,6 milhões, aqui, aqui.

Full Mexico Open 2025

Você viu os últimos comprimentos do modelo. Agora, veja a tabela de classificação aberta do México, incluindo os acabamentos planejados para Akshay Bhatia, Patrick Rodgers e muito mais. Visite Sportsline para ver a tabela de classificação projetada, todo o modelo que acertou 13 especialidades de golfe, incluindo os três últimos professores e três maiores em 2024.

Você também pode ver o Conselho de Especialistas antes de bloquear suas seleções PGA Tour: Visite a Sportsline agora para ver as melhores informações de golfe apostas Eric Cohen por um dólar de US $ 1 milhão do México de 2025, todo o especialista que previu sete vencedores do torneio nos últimos dois anos.

2025 México Open Open, Campo, Golfistas

Veja as seleções abertas do 2025 México, as melhores apostas e previsões aqui.

Akshay Bhatia +1400

Rasmus Hojgaard +2000

Samuel Stevens +2200

Kurt Kitayama +2200

Michael Kim +2500

Patrick Rodgers +2500

Harry Hall +2800

Taylor Moore +3000

Stephan Jaeger +3000

Aaron Rai +3300

Beau Hossler +3300

Ben Griffin +3500

Niklas Norgaard +4000

Kevin Yu +4000

Alex Smalley +4500

Jake Knapp +4500

Thorbjorn Olesen +4500

CT PAN +5000

Ryan Fox +5500

Justin mais baixo +5500

Matt Wallace +5500

Nicolai Hojgaard +5500

Michael Thorbjornsen +5500

Greyson Sigg +6000

Adam Svensson +6000

Erik van Rooyen +6500

Jesper Svensson +6500

Mac Meissner +6500

Patrick Fishburn +6500

Carson Young +6500

Kevin Roy +6500

Charley Hoffman +7000

Ryan Gerard +7000

Aldrich Potgieter +7500

Jacob Bridgeman +7500

Victor Pérez +7500

Chan Kim +7500

Andrew Putnam +7500

Ben Silverman +8000

Sam Ryder +8000

Rico Hoey +8000

Antoine Rozner +9000

Matthias Schmid +9000

Chris Gotterup +9000

Lanto Griffin +9000

Joe Highsmith +9000

Trey Mullinax +9000

Frankie Capan +9000

Kristoffer Ventura +10000

Ricky Castillo +10000

Chandler Phillips +10000

Alejandro Tosti +10000

Jackson Suber +10000

Vince Whaly +10000

Emiliano Grillo +11000

Quade Cummins +11000

Matt McCarty +11000

Vincent Norrman +11000

Takumi Kanaya +11000

Luke +12000 List

Thriston Lawrence +12000

Kyoung-Hoon Lee +12000

Max McGreevy +12000

Joel Dahmen +12000

Karl vilips +12000

Hayden Springer +12000

Matteo Manassero +12000

Ben Kohles +15000

Ryo Hisatsune +15000

Patton Kizzire +15000

Brian Campbell +15000

Eu sou Martin +15000

Henrik Norlander +15000

Jeremy Paul +15000

Ilhas +15000

Rikuya Hoshino +15000