O modelo revela três melhores apostas de basquete universitário, equipes de parlay para sexta -feira, 14 de fevereiro: capas SJSU, mais

O calendário de basquete universitário de sexta -feira é aquele que se destacará com a NBA antes de sua estrela. O principal confronto é a UCLA vs. Indiana (+1,5, 138,5), que apresenta alguns programas de sangue azul às 20:00 ET. Outros jogos com spreads de basquete universitário finos incluem Quinnipiac vs. Sagrado Coração (+3,5), Merrimack vs. Manhattan (+2,5) e marista vs. Siena (-2,5), todos girando às 19h et. Quanto a Indiana vs. concurso UCLA, algo tem que dar desde que as equipes dividiram suas 12 reuniões de todos os tempos, sendo este o primeiro confronto desde 2007.

O modelo comprovado da Sportsline simulou cada jogo de basquete universitário na sexta -feira 10.000 vezes e revelou as melhores apostas para cada jogo. A combinação dessas três seleções em um parlay de basquete universitário resultaria em um pagamento de quase 6-1. Veja todos os times de basquete universitário em Sportsline aqui.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 15 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 211-154 (+2024) em todos os melhores qualificados Seleções de basquete universitário Ele remonta a 2023. Qualquer pessoa que siga em Sportsboochs e em aplicativos de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Aqui estão três melhores apostas de basquete universitário para sexta -feira:

Saint Louis vs. Loyola Chicago (19:00 ET): mais de 140,5 (-110)

Ambas as equipes estão deixando os sets na terça -feira em que cada um atingiu. Esses dois costumam estar envolvidos em questões de alta pontuação em confrontos recentes, já que seus últimos nove reuniões tiveram uma média de 146,1 pontos. Saint Louis tem três marcadores que podem deixar qualquer noite como Gibson Jimerson, Robbie Avila e Isaiah Swope estão entre os nove melhores do A-10 em anotações. Enquanto isso, Loyola Chicago tem força em números com nove jogadores com uma média de pelo menos 5,5 pontos. Além disso, a defesa dos Ramblers deixa muito a desejar e deve ajudar o excesso, já que Loyola dá o quinto mais pontos por jogo no jogo A-10. Veja todas as seleções de Loyola Chicago vs. Saint Louis do modelo aqui.

A escolha: mais de 140,5: os golpes em 60% das simulações do modelo

Pontuação final projetada: Loyola Chicago 74, Saint Louis 71

Escolha de bônus: O especialista em basquete do Sportsline College, Matt Severance, que tem uma corrida de 15 a 6 (+828) com seleções de dinheiro da NCAAB e está trancada em sua melhor aposta para Loyola Chicago vs. Saint Louis aqui.

UCLA vs. Indiana (20:00 Y): OUMAR BALLO de mais de 12,5 pontos (+100)

Depois de ser uma seleção consecutiva da primeira equipe do Pac-12 com o Arizona, Ballo foi transferido para Indiana, onde obteve uma média de 13,7 pontos e lidera o Big Ten como uma porcentagem de objetivos de campo (64,6%). Ele está bem familiarizado com os Bruins e é bem versado para o sucesso contra a UCLA, especialmente quando ele não precisa viajar para Pauley Pavilion. Ballo passou por 12,5 pontos em cada um dos seus últimos três confrontos contra a UCLA que ocorreram no tribunal local de Bruins. Esse é o caso do concurso de sexta -feira nos confins amigáveis ​​do Assembly Hall, já que o modelo tem Ballo de 13,5 pontos. Veja todas as projeções de jogadores de Indiana vs. UCLA do modelo aqui.

A escolha: Omar Ballo de mais de 12,5 pontos: o modelo do projeto do projeto terminará com 13,7 pontos



Escolha de bônus: Veja as previsões da UCLA vs. Indiana do especialista Chip Patterson, que tem 8-4-1 em suas últimas 13 seleções de NCAAB, aqui.

Nevada vs. Estado de San José (22:00 ET): Estado de San Jose +7,5 (-110)

Existem 364 equipes na Divisão I, e nenhuma delas tem um recorde melhor do que o Estado de San Jose. Os espartanos são 18-5-1 contra a propagação (ATS) e se destacam em várias situações. O estado de San José tem 9-2 em frente à linha em casa e 12-3 ATS como perdedor, enquanto o Wolfpack atingiu um skate contra o número. Nevada começou o ano 8-3 ATS, mas cobriu apenas quatro de seus últimos 13 jogos. Procure os espartanos, que lideram o West Mountain em triplos feitos por jogo, para continuar sendo competitivo durante todo esse jogo contra uma defesa de queda de neve, localizada fora dos 300 melhores do país em ambos os triplos permitidos por jogo e porcentagem de 3 pontos. Veja todas as seleções do estado de San José vs. Nevada do modelo aqui.

A escolha: San Jose State +7,5 – Os espartanos cobrem 58% das simulações do modelo

Pontuação final projetada: Nevada 75, Estado de San José 70

Escolha de bônus: Jason La Canfora de Sportsline, que tem 18-11 em seus últimos 29 seleções de basquete universitário, bloqueou sua seleção de transmissão para o estado de San José Vs. Nevada aqui.

