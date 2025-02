O Paquistão será o apresentador do primeiro grande torneio de críquete por quase três décadas a partir de quarta -feira em trânsito aclamado como um marco, apenas alguns anos depois que o país não estava disponível por causa dos medos de segurança. Organizar o troféu dos campeões em três cidades nas próximas duas semanas e meia será um grande aumento na reputação do país do sul da Ásia, se as autoridades puderem suavemente e com segurança. “A condenação do mundo de que o Paquistão é um país seguro e que é capaz de fornecer um evento global do ponto de vista da administração, exigiu um trabalho duro sério e convincente”, disse o ex -presidente da AFP do Pakistan Cricket Board (PCB) .

“O mundo finalmente entendeu nosso ponto de vista”, disse Raja, sob o qual o evento foi concedido em 2021.

O computador não ficou isento de problemas depois que os vizinhos e a arqui-relalização da Índia se recusaram a jogar no Paquistão durante as tensões políticas de longo prazo.

O poder do esporte em campo e fora, a Índia jogará suas partidas em Dubai, mas os sete países restantes serão baseados no Paquistão.

O país aumentou a segurança, especialmente em cidades que hospedam Karachi, Lahore e Rawalpindi, mesmo que os ataques nas grandes cidades estejam se tornando mais raros.

O Paquistão sediaria o Troféu dos Campeões, o evento mais importante de ODI após o Campeonato do Mundo em 2008.

Em vez disso, ele foi realizado na África do Sul um ano depois por causa da crise de segurança que saiu da guerra no Afeganistão vizinho após os ataques de 11 de setembro.

O Paquistão tornou -se uma zona sem trocas de páginas internacionais em 2009, depois que os bandidos islâmicos atacaram o ônibus carregando a equipe do Sri Lanka em Lahore, machucando vários jogadores e matando oito policiais e civis.

Mas desde a extensa repressão militar, que começou em 2014 e durou vários anos, a segurança melhorou significativamente.

O teste de críquete retornou ao Paquistão em 2019 e na Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia e África do Sul, visitaram mais tarde o país, ajudando o Paquistão a organizar um torneio.

Todas essas equipes estarão no Paquistão para o Trophy Masters.

“O terrorismo levou tudo”

Para um empresário de 77 anos Haji Abdul Razzak, um evento global que retorna ao Paquistão é como outro aniversário.

A última vez que o Paquistão realizou um grande torneio internacional de homenagem foi o co -Host com a Índia e o Sri Lanka em 1996.

Razzak levantou a bandeira do Sri Lanka em 17 de março de 1996 no estádio Gaddafi, em Lahore, quando os ilhéus derrotaram a Austrália para conquistar o título.

Vinte -nove anos depois, o fanático por críquete participará da partida, abrindo o troféu de Masters em Karachi na quarta -feira entre os proprietários do Paquistão e a Nova Zelândia.

“Está fresco em minha mente”, disse Razzak com lágrimas da AFP. “Meu país era próspero naquela época e o críquete estava em mente.”

Ele acrescentou: “O terrorismo levou tudo de nós. Estou encantado, vendo o evento global retornar ao nosso país e sinto que será meu aniversário.

Embora a luta ainda seja uma ameaça no Paquistão, a violência é quase completamente limitada a regiões de fronteira distantes de norte a sul, longe dos estádios.

Depois de fechar a capital de Islamabad, o Paquistão recebeu recentemente o pico da organização de cooperação em Xangai e uma reunião global sobre educação para meninas, aumentando seu perfil no cenário internacional.

Como uma questão de teste de sua prontidão na semana passada, o Paquistão organizou três com a Nova Zelândia e a África do Sul, e multidões se reuniram em estádios recentemente renovados em Lahore e Karachi.

Raja, ex -capitão do Paquistão, que jogou no Campeonato Mundial em 1987, liderado pelo Paquistão e pela Índia, disse que manter o troféu do Masters é de grande importância que vai além do esporte.

“Esse troféu de Masters é um passo fundamental para normalizar sua posição na comunidade global de críquete”, disse ele.

“É também sobre orgulho nacional e enviar uma forte mensagem sobre imunidade e determinação.

“É sobre o envolvimento dos jovens, a promoção da cultura e a construção de uma imagem global.

“Há um fardo em nós agora.”

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).