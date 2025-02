O Nair Carun aparece como Vidarbha Thrash Tamil Nadu, entre nas semifinais do troféu de Rani

Dirigindo em três vans Szeamka Nachkeeta Bhute e um século cuidadosamente feito de Yasha Rathoda, Vidarbha fez uma ótima entrada para as semifinais do troféu de Ranji, derrotando Tamil Nadu nas 198 marcas no quarto dia aqui na terça -feira. Bhute devolveu os excelentes números 3/19 em suas 10 partidas depois que o Rathod do Meio Paper quebrou o Vigilant 213-Ball 112, ao vencer a segunda temporada, continuou a vitória no torneio. Definir um alvo 401, Tamil Nadu, apesar da longa lista de excelentes baterias, estava no estreito trágico depois de ter sido reduzido para 45 em cinco no penúltimo dia com Bhute, estabelecendo o perigoso abridor de Narayan Jagadeesan (18), Vijay Shankar (5) e Boopathi Kumar (0).

Embora os Prososh Ranjan Paul atinjam o trabalho de 53 (95 bolas), e o Sonva Yadav da extremidade da cauda mostrou muita determinação a caminho de 57 (84 bolas), não era tarde, quando piscando dobrado em 202 em 61, 1 ors O spinner com o braço esquerdo dura Dubey (3/40) causa danos no final do pedal, levando os últimos três gols.

Vidarbha, que entrou até o quarto dia, liderando 297 corridas, estava indo bem para desmoralizar Tamil Nadu, acrescentando mais 103 quilometragem ao seu resultado dia após dia, perdendo os cinco gols restantes nesse processo.

Rathod, que estava invicto 55 à noite, foi uma escolha dos Batoners de Vidarbh, quando gradualmente cresceu para ganhar sua quinta primeira idade da primeira classe em 16 partidas de primeira classe, embora consumisse 213 entregas.

Sua parceria de 120 velocidades com Harsh Dubey (64) ajudou Vidarbha a consolidar sua posição de acomodação 169/5 a 272 em 92,3 marchas, porque o vencedor da segunda temporada conquistou uma grande vantagem de 400 anos.

A segunda rodada de Tamil Nadu começou de uma maneira quase semelhante, como a primeira, quando os postigos caíram na estaca com o braço direito de Adita Thacare, que bateu o primeiro golpe, rejeitando Mohammed Ali por 10. Bhute, e depois assumiu o controle , reduzindo os oponentes a 45/5 polegadas apenas em 17º lugar antes de Prososh Ranjan parecer lutar por meio século.

Mas sua demissão praticamente abriu o caminho para a vitória de Vidarbh, com o Sonva Yadavm atrasou o inevitável em meio século.

Jammu e Caxemira vs Kerala

O capitão Paras Ogarra liderou por um exemplo com um belo século e ajudou Jammu e Caxemira a estabelecer Kerala para um propósito rígido 399 no quarto dia de seus quartos -finais do Ranii Trophy aqui na terça -feira. Depois que Ogra fez 132 para alimentar J&K a 399 por nove em suas segunda rodadas, Kerala alcançou 100 por dois em troncos com Akshay Chandran e o Capitão Sachin Baby Batting, respectivamente, no estádio Maharashtra Cricket Association. O pacer médio Yudhvir Singh (2/31) escolheu os dois gols no segundo turno de Kerala.

Rohan Kunnummal fez 36 de 39 bolas antes de ser pego por Kanhaiya Wadhawan pelo primeiro avanço da J&K.

Kunnummal acertou sete fronteiras durante sua estadia, mas Shoun Roger (6) foi lançado barato para deixar Kerala aos 70 anos de idade.

Chandran, que enfrentou 100 bolas para seus 32 anos, na companhia de uma criança, depois rejeitou as engrenagens restantes.

Kerala entrará no jogo no último dia exigindo 299 corridas para vencer uma vitória maravilhosa.

No entanto, Jammu e Caxemira terão a oportunidade de ter suas chances, porque as tigelas exercem pressão de Kerala no campo do quinto dia e com muitas engrenagens para a defesa.

No início daquele dia, ele retomou a noite de 73 anos, ganhou uma centena perfeita e encontrou um talentoso aliado em Wadhawan, que caiu com 64 de 116 bolas.

Dosea atingiu 13 quatro e dois seis durante suas rodadas, enquanto Wadhawan encontrou uma cerca cinco vezes.

Após o final da parceria de 146 velocidades do quarto portão, Sahil Lotra fez 59 de 77 bolas, enquanto o Lone Nasir (28) e Yudhvir (27 NIE) também fizeram uma contribuição útil para esticar o líder geral de sua equipe e Problemas de Kerala.

Pacer Md Nidheesh, que coletou seis gols nas primeiras rodadas, foi novamente o Bowlon de Kerala mais bem -sucedido com os números 4/89 em 26 Prince.

Houve dois gols para o manjericão (2/100) e Aditya Sarwate (2/76).

Resultados curtos:

Vidarbha: 353 e 272 em 92.3 Revive (Yash Rathod 112, Ostre Dubey 64; Sai Kishore Sai Kishore 5/78, Ajith Ram 2/33) DUBEY 3/40). Vidarbha derrotou Tamil Nadu em 198 Gears.

Dżammu e Caxemira: 280 e 399/9 declarados em 100,2 overs (parágrafos ogra 132, Kanhaiya Wadhawan 64, Sahil Lotra 59; MD Nidheesh 4/89) Kerala: 281 e 100/2 em 36 swings (Akshay Chandran 38; Nidheesh 31).

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).