O Nets marcou seis pontos em seis segundos para atordoar os Rockets, se vingar de IME UDOKA pelo sabonete de ‘equipamento de nível inferior’

O escritório principal do Brooklyn Nets provavelmente preferiria que seus jogadores não vencam jogos no momento, mas o grupo desalinhado liderado pelo primeiro ano do treinador Jordi Fernández não se importa com as probabilidades da loteria. Nada mostrou que, tanto quanto sua impressionante vitória por 99 a 97 que vem do ponto de vista das rochas de Houston na terça-feira.

Com menos de 10 segundos, as redes seguiram quatro com 97-93 e tiraram a bola no banco. Depois de um pequeno problema para obter a bola entrando, Tusan Evbuomwan encontrou Keon Johnson na asa oposta para um jejum triplo que atingiu nada mais do que Net e reduziu o déficit para um em 97-96.

Em toda a emoção, os foguetes entraram em pânico tentando colocar a bola nos limites. Amen Thompson tentou forçar um passe de salto para Dillon Brooks, mas foi diretamente para Evbuomwan, que encontrou D’Angelo Russell no topo da chave com um passe de gorjeta. Russell forçou outro Swish por trás do arco a colocar as redes improváveis ​​na frente, 99-97, com 3,4 segundos para jogar.

No outro extremo, Jalen Green perdeu um pull-up 3 na campainha para dar às redes a vitória mais improvável da temporada e o segundo consecutivo sobre os Rockets.

Depois que o Nets venceu o Rockets em Houston no sábado, o treinador de rock IME UDOKA, descreveu o Nets como uma “equipe de nível inferior”. As redes, compreensivelmente, sentiram -se desrespeitadas.

“Quando entramos, Jordi nos mostrou o que ele disse (sábado) à noite”, Day’ron Sharpe ditado Segundas -feiras. “Eles nos olham como se não estivéssemos concorrência … Temos que entrar com a mesma mentalidade, a mesma agressão, a mesma mentalidade de perseguidor. Não podemos ser intimidados. Temos que intimidá -los para que possamos vencer os dois jogos consecutivos. ”

Foi exatamente isso que as redes fizeram.

Agora com 17-33 na temporada, o Nets permanecem 4,5 jogos fora do torneio de jogo no leste, mas melhoraram o sexto recorde da liga. Certamente eles poderiam cair abaixo do Toronto Raptors e do Charlotte Hornets para o quarto disco, mas “Catch” qualquer uma das três piores times será difícil com o quão difícil as redes tocam.

Independentemente do que acontece nos últimos meses da temporada regular, o Nets receberá uma seleção dos 10 melhores, mas o Brass obviamente preferiria se tivessem uma oportunidade realista no número 1, que vem com a oportunidade Para escrever Cooper Flagg.