O novo Laker Dorian Finney-Smith está animado para tentar vencer com LeBron em vez de protegê-lo

Dorian Finney-Smith, que defendeu Anthony Davis por um jogo na temporada passada, foi adquirido pelo Lakers no domingo em uma troca que enviou D’Angelo Russell, Maxwell Lewis e três escolhas de segunda rodada para o Brooklyn. (Ashley Landis/Associated Press)

As coisas que os Lakers e LeBronJames O que mais gosto em Dorian Finney-Smith são as coisas que impediram Finney-Smith de apreciar suas batalhas contra o maior artilheiro de todos os tempos da NBA.

“Isso é provavelmente o máximo que eu já disse a ele. “Eu o protejo há nove anos, mas não sou muito amigável na quadra”, disse Finney-Smith na segunda-feira em Los Angeles.

Só porque Finney-Smith é conhecido por sua resistência e disposição para assumir tarefas defensivas brutais, isso não significa que sua primeira conversa com James seria sobre as batalhas que os Lakers travariam agora que são companheiros de equipe.

Em vez disso, Finney-Smith viu uma oportunidade.

“Só preciso fechar as cortinas e pedir a ele ‘me dê alguns desses sapatos’. Posso finalmente pedir algo a essa equipe”, disse Finney-Smith. “Nunca sabemos quando ele vai pendurá-lo. Foi divertido poder perguntar algo a ele, sabendo que não poderei competir contra ele amanhã.

“… Ele disse que me pegou. A parte difícil está fora do caminho. Perguntei. “Eu quebrei o vidro.”

“Estou animado”, disse ele. “Voltei a jogar basquete significativo. “Já faz um tempo, mas estou animado.”

O Lakers quebrou o vidro do seu mercado de compras no domingoenviando D’Angelo RussellMaxwell Lewis e três futuras escolhas de segunda rodada para o Brooklyn para Finney-Smith e o armador Shake Milton.

Finney-Smith, 31, disputou 20 partidas nesta temporada e tem média de 10,4 pontos e 4,6 rebotes, ao mesmo tempo em que tenta 5,4 arremessos de três pontos por jogo e acerta 43,5% deles. Milton, de 28 anos, tem média de 7,4 pontos em 27 jogos pelo Nets nesta temporada e acertou 38,9% de seus arremessos de três pontos.

Os dois jogadores compareceram, mas não participaram, do treino do time na segunda-feira, na esperança de jogar na terça-feira contra o Cleveland, desde que todos os exames físicos sejam concluídos. O Lakers também deve trazer o pivô Jaxson Hayes de volta após uma ausência prolongada devido a uma lesão no tornozelo. O armador do Lakers, Gabe Vincent, não treinou na segunda-feira e é questionável para jogar contra o Cavaliers.

O técnico do Lakers, JJ Redick, disse que planeja usar Finney-Smith como reserva por enquanto, optando por manter Rui Hachimura entre os cinco titulares.

“Já conversei com ele sobre isso. Você sabe, estamos em uma boa posição com nosso grupo inicial agora. Então (Finney-Smith) vai jogar e sair do banco”, disse Redick. “E como já disse várias vezes, quero consistência com esse grupo. Mas não vou ser teimoso e ficar preso em algo se não funcionar. Mas está funcionando agora, e Doe é um cara que pode se encaixar facilmente em qualquer escalação e tipo de escalação. Ele é fácil.

“Ele tem vontade de vencer e competir e não se importa se vai começar ou sair do banco”.

Normalmente, as negociações durante a temporada são um choque para o sistema de qualquer jogador, mas para Finney-Smith, ele tem estado em rumores comerciais durante a maior parte dos últimos dois anos, depois que Dallas o incluiu em seu acordo para adquirir Kyrie Irving do Brooklyn.

“Você pode ouvir o barulho. Mas eu sou um deles, ano passado cansei. Eu estava cansado de ouvir o barulho. Você começa a prestar muita atenção nisso e perde a noção de onde está”, disse Finney-Smith.

“E foi isso que aconteceu no ano passado. Achei que iam me mudar e acabei ficando no Brooklyn. Então este ano eu só queria estar onde meus pés estavam. E isso foi no Brooklyn. Então eu só estava tentando, mesmo sendo humano, você vai pensar nisso. Mas tentei ficar onde estava, no Brooklyn. Eu sabia então que as chances de eu ser negociado eram altas.

“Então não importava onde seria, eu estaria pronto para ir porque, novamente, já estava mentalmente preparado para ser transferido. Mas estou feliz por estar aqui. Não estou, não quero dizer isso porque, mas se você jogou pelo Brooklyn, sabe o que quero dizer. Você não quer ser o irmão mais novo da cidade. Então finalmente estou com os irmãos mais velhos.”

Finney-Smith e Milton, curiosamente, foram companheiros de equipe de Redick durante seus dias de jogador.

“Isso lhe dá muita confiança porque ele sabe o que você pode fazer, então você não precisa sair e tentar fazer algo que não pode”, disse Finney-Smith. “Então eu simplesmente saio e sou eu. Às vezes, o que eu faço, como você diz, não aparece na folha de estatísticas. Mas enquanto vencermos, ficarei feliz. “Então tudo que eu quero fazer aqui é vencer, trazer boas vibrações, aquela mentalidade vencedora e me divertir fazendo isso.”

