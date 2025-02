O novo treinador dos santos, Kellen Moore, não entende o futuro estado de Derek Carr com a equipe

Enquanto Derek Carr deu muitos compatíveis, o novo treinador dos santos, Kellen Moore, não foi cometido quando perguntado várias vezes durante sua conferência de imprensa introdutória se Carr for a sede da equipe da equipe em 2025.

Moore, que é menos de uma semana depois de ajudar as águias a ganhar o Super BowlEle disse que está animado por passar pelo processo de conhecer os jogadores e construir seu programa. Isso incluirá uma avaliação exaustiva do carro e a posição de zagueiro.

“Derek é um tremendo marechal de campo nesta liga”, disse Moore, NFL média via. “Ele é uma manchete nesta liga. Ele é o principal jogador nesta liga … realmente empolgado em fazer parceria com ele e passar por esse processo”.

Parte do processo inicial de Moore será tentar ajudar os santos sob o limite salarial antes do início do Ano Novo da Liga, que fica a menos de um mês de distância. Atualmente, Nova Orleans está no máximo de US $ 54,1 milhões no limite, portanto o equipamento terá que fazer alguns movimentos de redução de custos nas próximas semanas.

Carr ainda tem dois anos com um contrato de quatro anos e US $ 150 milhões assinados em 2023. Ele disse recentemente que não tem interesse em fazer um corte salarial para permanecer em Nova Orleans. Atualmente, Carr tem o maior número salário dos santos, pois expira US $ 40 milhões no próximo ano e contará US $ 51,45 milhões em relação ao limite.

Carr disse que está disposto a reestruturar seu contrato para ajudar os santos a ficarem abaixo do limite.

“Eu sempre vou ajudar a equipe dessa maneira”, Carr disse à ESPN. “Mas há algumas coisas que você postou que ganhou. Mesmo em alguns casos, pode ser ainda pior, mas me senti seguro quando assinei que isso daria à equipe a melhor flexibilidade naquele momento … mas sempre há um Tipo de respeito como marechal de campo, bem, ainda estamos nesse caminho respeitoso.

A carreira de Carro tem sido uma montanha -russa até agora. O futuro de 34 anos é um jogador de quatro tempo que estava na mistura de MVP da liga em 2016 até que ele sofreu um fim da temporada no final do ano. O líder da carreira de todo o tempo dos Raiders, Carr liderou os Raiders para as duas únicas aparições nos playoffs da franquia desde que foi para 2002 Super Bowl.

Carr ajudou os santos a publicar um recorde de vitórias em 2023, mas Nova Orleans perdeu os playoffs. Os santos tiveram 5-5 no ano passado, quando Carr sofreu uma lesão na mão da temporada. Nova Orleans terminou a temporada com um recorde de 5 a 12.

Carr tem apenas 77-92 na temporada regular e perdeu seu único jogo nos playoffs, uma derrota na rodada de cartas selvagens contra o Bengals em 2021. Apesar de todo o seu sucesso, Carre raramente inclui em conversas sobre os zagueiros da liga Elite. Enquanto sua posição entre o NFLO outro marechal de campo atual pode ser discutido, Carr é, no entanto, um veterano comprovado e uma opção muito viável para um treinador do primeiro time como Moore que procura causar uma boa impressão inicial.

Dada a situação da capital salarial dos santos, parece que Carr terá que reestruturar seu contrato se ele permanecer com a equipe. Você também pode precisar fazer mais do que isso para vencer sobre Moore, que vem de uma carreira de sucesso como coordenador ofensivo dos Eagles.