O número 1 de Auburn derrota o número 15 do estado do Mississippi em uma vitória dominante sem a estrela Johni Broome

Auburn, liderado pelos 18 pontos de Chad Baker-Mazara no primeiro tempo, não teve problemas para vencer o Mississippi State na noite de terça-feira. (Stew Milne/Imagens Getty)

Acontece que os Tigers estão bem sem a estrela Johni Broome.

O número 1 de Auburn superou o número 15 do estado do Mississippi com uma vitória por 88-66 na Neville Arena. Foi o primeiro jogo desde que assumiu o primeiro lugar no ranking nacional e o primeiro desde que perdeu o candidato a Jogador do Ano devido a uma torção no tornozelo. Embora deva retornar à quadra antes do final do ano, não parece que sua ausência causará muitos problemas ao grupo de Bruce Pearl.

Os Tigres alcançaram uma vantagem de 19 pontos no vestiário no intervalo, após 20 minutos dominantes na noite de terça-feira. Eles abriram o jogo com um rápido 10-0 e depois mantiveram os Bulldogs sem gols nos dois minutos finais do período. Os Bulldogs acertaram apenas 1 de 11 arremessos da linha de 3 pontos como uma unidade no primeiro tempo e fizeram apenas nove field goals.

Chad Baker-Mazara, por outro lado, fez um quase perfeito 7 de 8 em campo para marcar 18 pontos no primeiro tempo para os Tigres, que arremessaram quase 60% de campo.

Embora parecesse que o estado do Mississippi poderia fugir do intervalo, Tahaad Pettiford rapidamente fechou o intervalo. Pettiford, depois de fazer um roubo perto do meio da quadra, acertou uma enterrada que aumentou a vantagem dos Tigers para 21 pontos, a maior do jogo na época.

A partir daí, eles simplesmente alcançaram a vitória por 22 pontos.

Baker-Mazara terminou com 20 pontos, dois rebotes e uma assistência para os Tigres na vitória, que os levou para 16-1 no ano. É a sétima vez na história do programa com uma largada de 16-1 e a terceira vez sob o comando de Pearl. Chaney Johnson somou 17 pontos e oito rebotes, e Miles Kelly terminou com 13 pontos e 10 rebotes.

Josh Hubbard liderou o Mississippi State com 17 pontos e cinco rebotes, embora tenha feito apenas 2 dos 12 field goals na derrota. RJ Melendez somou 15 pontos e Claudell Harris Jr. terminou com 11 pontos. Eles foram os únicos outros Bulldogs a atingir dois dígitos.

Broome está afastado por tempo indeterminado devido à torção no tornozelo, que sofreu pela primeira vez na vitória sobre a Carolina do Sul, no sábado. Não está claro quando ele poderá retornar, embora tenha evitado a cirurgia, o que é um bom sinal. Broome teve média de 17,9 pontos e 10,7 rebotes por jogo nesta temporada.

Embora os Tigers tenham uma agenda bastante assustadora pela frente, começando com o número 6 da Geórgia no sábado e depois o número 6 do Tennessee na próxima semana, eles parecem estar bem sem Broome até agora.

