O número 1 do Tennessee empata o recorde escolar com início de 14-0 e vitória por 76-52 sobre o Arkansas

O armador do Tennessee, Chaz Lanier, marcou 20 pontos pelo terceiro jogo consecutivo e pela sétima vez nesta temporada na vitória de sábado sobre o Arkansas, em 4 de janeiro de 2025, em Knoxville, Tennessee (AP Photo/Wade Payne).

O time masculino de basquete do Tennessee teve o melhor início da história do programa, melhorando para 14-0 com uma vitória por 76-52 sobre o número 23 do Arkansas no sábado.

Com a vitória para abrir sua agenda na SEC, os voluntários nº 1 também manterão o primeiro lugar na pesquisa de basquete masculino da Associated Press. Isso coloca o Tennessee em primeiro lugar por cinco semanas consecutivas, a melhor sequência da história do programa. (Os Vols 2018-19 já lideraram a pesquisa por quatro semanas seguidas.)

O time masculino de basquete do Tennessee de 1922-23 também começou com 14-0.

Chaz Lanier marcou 27 pontos, o melhor da temporada, para liderar os Vols, marcando 20 ou mais pontos pelo terceiro jogo consecutivo e pela sétima vez nesta temporada. Ele acertou 10 de 20 arremessos de campo, incluindo 5 de 9 em três pontos. O guarda veterano agora tem média de 20 pontos por jogo.

Igor Milicic Jr. pegou 18 rebotes, 13 pontos e cinco assistências. Zakai Zeigler seguiu com 12 pontos.

Arkansas foi liderado pelos 17 pontos do DJ Wagner. Boogie Fland foi o único outro jogador do Razorbacks a marcar dois dígitos, totalizando 12 pontos. Jonas Aidoo, que foi transferido do Tennessee para o Arkansas, marcou quatro pontos com cinco rebotes depois de ser vaiado durante as apresentações antes do jogo.

Aidoo jogou três temporadas em Knoxville antes de se transferir para o Razorbacks em sua temporada sênior. O atacante foi o terceiro maior artilheiro do Tennessee na temporada passada, com média de 11,7 pontos e 7,3 por jogo e ganhando honras All-SEC e All-SEC Defensive Team. Retardado por uma lesão na parte inferior do corpo, Aidoo tem média de 6,3 pontos e quatro rebotes em 10 jogos.

Arkansas cai para 11-3 com a derrota e 0-1 no jogo de conferência. A equipe de John Calipari já havia perdido fora de casa contra o 8º colocado Baylor e Illinois nesta temporada. O próximo será o anfitrião do número 24, Ole Miss, na quarta-feira.

O Tennessee terá uma largada de 15 a 0, a melhor da história do programa, na terça-feira, na sexta posição na Flórida. O pontapé inicial é às 19h (horário do leste dos EUA).