O principal programa do governo Khelo Índia, no campo da busca e atendimento de atletas no nível inferior, foi o maior beneficiário, porque a alocação do esporte aumentou significativamente em 351,98 crore no orçamento da União apresentado no sábado pelo Ministro das Finanças Nirmala Sithaman. O programa ambicioso foi alocado para 1000 rore crore para o ano de orçamento 2025-26. São 200 Crere Rs mais de um subsídio de Rs 800 Crera em 2024-25. Em geral, o Ministério da Juventude e Assuntos Esportivos foi designado 3 794.30 Crere RS, que é um salto geral em Rs 351,98 crore.

O crescimento é significativo, considerando que, no ano seguinte, não há grandes eventos esportivos, como Jogos Olímpicos, Comunidades de Nações ou Ásia.

O valor da assistência atribuído às federações esportivas nacionais também foi ligeiramente vagado de 340 crore Rs a Rs 400 crore.

A Índia está atualmente atravessada com os ambiciosos esforços de organizar os 2036 Jogos Olímpicos, para os quais a carta de intenção foi submetida ao Comitê Olímpico Internacional.

