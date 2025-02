“O país é o primeiro …”: Depois de R Ashwin, a frase brutal da estrela do Paquistão em Babar Azam

Ex -spinner do Paquistão, o café dinamarquês bateu Babar Azama por estabelecer as prioridades do marco pessoal antes do sucesso da equipe e expressou preocupações sobre a preparação do Paquistão antes do início do troféu da marca. O ex -capitão do Paquistão, que recentemente perdeu o ranking do ODI 1 com Shubman Gill, foi responsabilizado por derrubar 64 de 90 bolas na abertura do Masters contra a Nova Zelândia. Sua incapacidade de acelerar o indicador de equipamentos e liberar em um lugar de 34 do Key contribuiu para a derrota de 60 velocidades do Paquistão, expondo sua defesa do título. O Coffee Grounds chamou a atenção do Paquistão na luta de Blink, acusando Azama de se concentrar mais em seu desempenho individual do que o sucesso da equipe.

“Se estamos falando de Babar Azam, ele joga por si mesmo. Quando ele está sob pressão, ele se concentra em manter estatísticas intactas e classificação da ICC “, disse o PTI Video Kancery.

“Eu tenho cinquenta, eu fiz isso. Mas onde está a intenção de ganhar a partida para o seu site? ” A vaca é perguntada.

Ele reconheceu Salman Agha (42 das 28 bolas) e Khushdil Shah (69; 49b) por suas influentes batidas, o que ajudou o Paquistão a evitar um fracasso ainda maior.

“Salman Ali Agha e Khushdil Shah tocaram uma grande batida, se esses dois meninos não atiraram rapidamente, o Paquistão perderia 100 corridas em vez de perder 60 corridas.

“Se você tocar, brincar no país, o país está em primeiro lugar. Mostre alguma intenção … mas infelizmente Babar não poderia fazer isso “, disse ele.

O homem de 44 anos expressou preocupações com a prontidão do Paquistão para um confronto importante com a Índia.

“O script é cristalino. Eu não acho que há muito barulho desta vez porque o Paquistão não toca um bom críquete. A Índia está tocando um críquete perfeito “, disse Kancery.

Ele apontou para as últimas lutas do Paquistão, incluindo uma campanha decepcionante da série de tri-nação e um empate contra 1: 1 contra o oeste da Índia em uma série de testes em casa.

No entanto, ele recebeu o forte renascimento da Índia após a derrota do troféu Gravaskar na Austrália, enfatizando sua série dominante de bola branca com a Inglaterra.

“Eles tiveram uma derrota na Austrália, muitos jogadores foram questionados. Mas a maneira como começaram 2025, derrotando a Inglaterra em casa.

“Você pode ver a forma de Rohit (Sharma), (Virat) Kohli … Gill está na forma de sua vida, um jogador maravilhoso para assistir … (Mohammeda) Shami voltou de uma lesão e teve uma roubada contra isto. Bangladesh “, disse ele.

“Por outro lado, se estamos falando sobre o Paquistão, eles não conseguem ganhar uma série em casa. Shaheen (Shah Afridi), que costumava atirar a 150 kp / h, não faz isso agora. Desenvolvemos uma série com o oeste da Índia. Não é uma estratégia ou plano – ele acrescentou.

A vaca também questionou a escolha de Abrar Ahmed como um spinista solitário do Paquistão, duvidando de sua capacidade para os problemas dos adesivos indianos.

“Abrar não tem qualidade para incomodar a Índia Bałkars. Ele usa os dedos para melhorar a bola, ele não é um clipe de perna, não tem bola para se virar, é atingido. Em nenhum lugar da qualidade de Sunil Narine ou Ajantha Mendis. “Salman Ali Agha desempenhará o papel de Spinner, Khushdil Shah também pode cair no ombro esquerdo, se necessário”, disse o ex-pernas.

Kancery também alertou as grootas paquistanesas de spinnings do trio indiano Axar Patel, Ravindra Jadiej e Kuldeep Yadav.

“A banda do Paquistão diz que eles tocam bem, mas Babar Azam, que se diz ser um dos melhores jogadores, sem dúvida, ficou preso na parte esquerda de seus ombros.

“Jadja e Axar são dois giradores comprovados da classe mundial. Vimos que, mesmo durante a Copa do Mundo do T20, enquanto brincava no Paquistão-Indie, Axar foi quem não vazou muitas corridas “, disse ele.

“Esta será realmente uma grande tarefa para as batalhas paquistanesas. Na ordem média do Paquistão, na ordem média, no prêmio de incidência do Paquistão, como Saud Shakeel, Khushdil Shah.

“Mas eu vi aquele girador indiano muito bem tigas.

“Especialmente Kuldeep, porque ele é um jogador em ChinMan. Será um momento difícil para o Paquistão sobreviver aos subsídios intermediários contra o boliche da Índia de alta qualidade “, ele exclamou.

O Coffee Grounds confirmou a pressão sobre o time do Paquistão, especialmente depois de perder a primeira partida em frente à multidão.

“Há pressão, é uma combinação com a Índia, há pressão. Prometemos tantas pessoas que faríamos isso, faríamos isso. Mas não nos concentramos no críquete, não focamos nos jogadores, não focamos na combinação do jogador – ele arruinou.

“O Paquistão é imprevisível. Eles jogam bem sob pressão. Você nunca sabe o que acontecerá em um determinado dia “, disse The Kancery.