O Paquistão abriu um estádio renovado para mestrado em Lahore na sexta -feira, um dos três que serão usados ​​durante o primeiro grande evento internacional Krykieta por quase 30 anos. O troféu de oito anos será emitido de 19 de fevereiro a 9 de março em Lahore, Karachi e Rawalpindi, embora as partidas da Índia extremamente altamente sejam encenadas nos Emirados Árabes Unidos depois que eles se recusaram a jogar no Paquistão. O Estádio Lahore Gaddafi foi reaberto após a reforma de 117 dias, durante os quais os faróis de LED, telas maiores de resultados, novas caixas de hotel e assentos aprimorados foram instalados.

No sábado, no estádio, começa um aquecimento da série Tri-Last Pakistan Matches na Nova Zelândia e na África do Sul.

“Mostraremos ao mundo que somos bons anfitriões”, disse o primeiro -ministro Shehbaz Sharif durante a cerimônia de abertura.

O Paquistão realizou recentemente um grande torneio em 1996, quando a Copa do Mundo com a Índia e o Sri Lanka foi organizada antes de um intervalo forçado sobre os problemas de segurança.

Os lutadores atacaram a equipe do Sri Lanka em Laty em 2009, matando oito pessoas, machucando vários jogadores turísticos e estendendo o intervalo do Paquistão da organização de partidas internacionais.

No entanto, a maior preocupação com o troféu Masters era se os estádios estariam prontos a tempo.

O Pakistan Cricket Board (PCB) foi prometido pela primeira vez pelo Lahore Stadium, que estará aberto até o final de janeiro.

O Karachi National Bank Stadium sediará a primeira partida de mestrado em troféus entre o Paquistão e a Nova Zelândia em menos de duas semanas.

A mídia local anunciou que sua reforma excedeu três datas entre 15 de dezembro e 25 de janeiro, antes da última promessa ser estabelecida até 31 de janeiro.

No entanto, o trabalho ainda estava em andamento em Karachi.

“Os sons de martelos e barras de ferro e máquinas de perfuração ainda estavam em prateleiras vazias”, disse o jornal em inglês Dawn.

“É verdade que o trabalho não está concluído, mas é bom nos estágios finais”.

O presidente Asif Ali Zardari é causado na terça -feira à inauguração do Estádio Karachi.

O trabalho também continuou no Estádio de Críquete Rawalpindi, quando trabalhadores pintados nas bandeiras do Paquistão pintadas no spray verde e levantaram uma tabela de resultados na Terra em Garrison City, perto da capital de Islamabad.

Esse esporte tem profundas conexões com o orgulho nacional e a política nacional no Paquistão, um curto críquete.

O presidente da PCB Mohsin Naqvi também serve como ministro do Interior, enquanto o ex -primeiro -ministro Imran Khan usou sua carreira internacional de críquete como um trampolim na política.

“Quero parabenizar a todos, é uma vitória para toda a nação”, disse Naqvi a repórteres antes da abertura do Estádio Lahore.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).