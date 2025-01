O Paquistão derrotou as Índias Ocidentais por 127 corridas e abriu uma vantagem de 1 a 0 na série de duas partidas

Spinner Sajid Khan levou cinco postigos para guiar o Paquistão a uma vitória de 127 corridas no primeiro teste da série de duas partidas contra as Índias Ocidentais em Multan, no domingo. No terceiro dia de teste, Sajid fez 5-50 para terminar com nove postigos, enquanto o colega spinner Abrar Ahmed fez 4-27 quando as Índias Ocidentais alcançaram 123 após terem estabelecido uma meta de 251 para a vitória.

