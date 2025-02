O Paquistão perdeu sua primeira partida de torneio contra a Nova Zelândia.

O confronto mais esperado do Troféu dos Campeões da ICC 2025, entre o arqui -rival indiano e do Paquistão, ocorrerá em Dubai no domingo.

Este é o segundo jogo de fase em grupo para ambas as equipes. Eles iniciaram suas respectivas campanhas com resultados contrastantes.

No primeiro jogo do torneio em 19 de fevereiro, o Paquistão, os anfitriões e os campeões da defesa, perdidos por 60 corridas para a Nova Zelândia em Karachi.

Um dia depois, a Índia, que jogará todos os seus jogos em Dubai, derrotou Bangladesh por seis postigos com Mohammed Shami e Shubman Gill estrelando em um século de cinco e um século, respectivamente.

Estes são dois jogos do grupo que foram disputados até agora, e o concurso IND vs Pak será o terceiro jogo deste grupo.

Esse jogo poderia ser decisivo ao nocautear um time e o outro se qualificando para as semifinais? Isso é um choque obrigatório para o Paquistão? A Índia selará seu lugar na semifinal se você vencer? Vamos descobrir.

O Paquistão será eliminado se perder para a Índia?

Não, o Paquistão não será diretamente eliminado, mesmo que eles percam para a Índia. Mas suas chances de chegar às semifinais submergirão significativamente e, em seguida, terão que orar pela Índia e Bangladesh para vencer a Nova Zelândia.

O Paquistão já possui uma baixa taxa de execução líquida de -1,200. E se eles perderem para a Índia, mais estará lotado. Além disso, é muito improvável que Bangladesh tenha vencido a Nova Zelândia. Portanto, embora matematicamente, o Paquistão permaneça vivo na carreira semifinal, mesmo que eles percam para a Índia, não seria prático que outros resultados fossem a seu favor atingir as semifinais.

O próximo jogo da Nova Zelândia é contra Bangladesh na segunda -feira. Se a Índia e a Nova Zelândia vencem seus jogos contra o Paquistão e o Bangladesh, eles se qualificariam para as semifinais, o que representa os dois jogos restantes do grupo A mortos.

Se o Paquistão derrotar a Índia ou Bangladesh derrotar a Nova Zelândia, ele abriria para o grupo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.