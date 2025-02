O PCB quebra o silêncio após a falta de Paquistão no logotipo dos campeões de 2025 mostrado durante o jogo da Índia vs.

A placa de choro paquistanesa expressou insatisfação com o órgão de gerenciamento esportivo da ICC devido à falta de nome do país com o logotipo do torneio mostrado durante a transmissão ao vivo da Índia em comparação com o Clash Bangladesh no Troféu Masters. A partida foi disputada em Dubai na quinta -feira. De acordo com as fontes da PCB, a ICC confessou o erro e garantiu que usaria três logotipos com o nome Paquistão em todas as partidas em Dubai-a própria transmissão de gráficos, que foi mostrado em partidas no país anfitrião. A Índia joga todos os seus jogos em Dubai como parte do modelo híbrido acordado pelas partes interessadas interessadas.

“Sim, foi confirmado que a PCB escreveu à ICC, e a ICC garantiu que o PCB usaria um logotipo serioso com o nome Paquistão em todas as partidas de Dubai – os mesmos gráficos no logotipo da transmissão, que foi usado em correspondências de Karachi em 19 e 21 de fevereiro, “Fonte da PCB informou PTI.

Tendo aprendido que a ICC informou informalmente a PCB, que foi um erro técnico.

Durante a partida da Índia-Bangladesh, o logotipo no canto superior esquerdo da transmissão era apenas o nome do troféu de campeões de eventos 2025, mas não o Paquistão, um país anfitrião.

A Índia venceu Bangladesh com seis gols nesta partida, que foi a partida de abertura em oito equipes.

Os gráficos são preparados e produzidos pelo britânico Sunset & Vine sob a supervisão da ICC, com bastante antecedência e são entregues à Feed Live.

O problema apareceu no ar livre antes do choque do troféu da marca dos mestres entre os braços da Índia e o Paquistão em Dubai no domingo.