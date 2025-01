O Philadelphia 76ers mudará de rumo e não construirá o controverso estádio Downtown de US$ 1,3 bilhão

FILADÉLFIA (AP) – O Philadelphia 76ers decidiu não construir um edifício de US$ 1,3 bilhão. areia do centroum movimento surpreendente que ocorre poucas semanas depois que a equipe recebeu a aprovação do conselho municipal para o polêmico projeto.

O investigador da Filadélfia informou no domingo que vários membros do conselho confirmaram a mudança nos planos. A equipe chegou a um acordo com a Comcast Spectacor para permanecer no bairro dos estádios esportivos da cidade, informou o jornal, mas não foram divulgados mais detalhes sobre a nova proposta.

O 76ers, o gabinete do prefeito e o Comcast Spectator, dono do Wells Fargo Center, onde o time joga atualmente, não responderam no domingo aos pedidos de comentários. A equipe aluga a arena da Comcast Spectacor, que também é dona do Philadelphia Flyers da NHL, que também joga lá.

Ele O conselho votou em 19 de dezembro. aprovar a arena no centro da cidade depois de mais de dois anos de acalorado debate sobre a proposta, e os proprietários do time da NBA esperavam mudar para o que seria chamado 76º lugar até 2031. A votação do conselho ocorreu apesar da oposição vocal dos vizinhos Residentes de Chinatown e outros ativistas.

“Estou com tanta raiva agora que nem sei o que fazer”, disse Jimmy Harrity, um membro do conselho foragido, ao jornal. Harrity, que apoiou a decisão da equipe, disse: “Sinto que eles me usaram como peão”.

A prefeita Cherelle Parker, uma democrata que defendeu o plano, disse que toda a cidade se beneficiará do que chamou de “projeto de desenvolvimento econômico marcante e revolucionário”. Os torcedores esperavam que o estádio de 18.500 lugares ajudasse a reviver um corredor comercial em dificuldades chamado Market East, que vai da Prefeitura ao Sino da Liberdade. A área tem lutado durante anos, apesar de vários esforços de redesenvolvimento.

Os proprietários do time, Harris Blitzer Sports & Entertainment, pressionaram pela aprovação da cidade antes do final do ano para que pudessem cumprir a data planejada de inauguração. Eles haviam prometido não pedir à cidade nenhum financiamento para construção, embora fossem livres para buscar recursos estaduais e federais. Em vez de impostos sobre a propriedade, teriam pago cerca de 6 milhões de dólares em pagamentos anuais em vez de impostos.

Os oponentes temiam que a arena levasse a um impasse nos dias de jogo, bem como à gentrificação e ao aumento dos aluguéis na área.

A comunidade de Chinatown tem lutado contra uma série de propostas de desenvolvimento desde a década de 1960, incluindo cassinos, uma prisão, um estádio de beisebol e uma rodovia, a última das quais dissecou o bairro quando foi inaugurada em 1991.