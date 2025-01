O presidente da ICC, Jay Shah, e sua família chegam a Prayagraj para o Maha Kumbh 2025

Presidente do Conselho Internacional de Críquete (ICC) e ex-secretário do Conselho de Controle da Índia (BCCI), Jay Shah chegou ao ModelAgraj na segunda-feira junto com sua família para participar do Maha Kumbh 2025. Ao chegar em Prayagraj, o jovem de 36 anos recebeu uma recepção calorosa no aeroporto. Anteriormente, Jay Shah fez uma visita ao templo Hanumangarhi em Ayodhya no domingo. O recém-nomeado presidente da ICC chegou ao templo vestindo trajes tradicionais indianos e ofereceu suas orações ao Senhor. Shah foi eleito na quinta-feira membro do conselho do Marylebone Cricket Club (MCC).

#PARA ASSISTIR Em Utar Pradesh | O presidente da ICC, Jay Shah, e sua família chegam a Prayagraj para participar do Mahakumbh 2025 pic.twitter.com/lhkltomw29 – Lata (@ani) 27 de janeiro de 2025

Shah estava ausente quando a MCC organizou o primeiro Mundial de Críquete no ano passado, que contou com mais de 100 vozes importantes no Lord’s para discutir o estado do jogo global. Shah é um dos 13 membros fundadores do New World Cricket Connects Board, liderado pelo ex-capitão do Sri Lanka e presidente da MCC, Kumar Sangakkara.

Outros membros fundadores do Novo Conselho Consultivo são o ex-capitão da Índia Sourav Ganguly, o ex-abridor da África do Sul Greame Smith e o ex-diretor de críquete da Inglaterra, Andrew Strauss, juntamente com a capitã feminina da Inglaterra, Heather Knight, e o CEO da Jiostar (Esportes), Sanjog Gupta.mcc, anunciaram este The O Segundo Fórum Mundial de Cricket Connects será realizado este ano e no dia 8 de junho, antes da final do World Test Championship (WTC) no Lord’s, que será disputado entre Austrália e África do Sul.

Notavelmente, Shah, o anterior secretário do Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI), assumiu a presidência do Conselho Internacional de Críquete (ICC) a partir de 1º de dezembro.

Shah, ex-secretário do BCCI, iniciou seu mandato como chefe do TPI em 1º de dezembro. Ele traz vasta experiência em administração de críquete, tendo iniciado sua jornada em 2009 na Gujarat Cricket Association (GCA).

Durante sua gestão, ele supervisionou o desenvolvimento do maior estádio de críquete do mundo, o Estádio Narendra Modi em Ahmedabad. A Índia sediou com sucesso a Copa do Mundo de Críquete pela primeira vez em 2023.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)