O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, revela que o clube está de volta à regra 1:1 da LaLiga

O clube catalão já pode contratar jogadores sem qualquer obstáculo financeiro.

Segundo o presidente Joan Laporta, o FC Barcelona, ​​​​​​um titã do futebol internacional, fez grandes avanços em direção à recuperação financeira. A muito discutida regra 1:1, um quadro financeiro significativamente mais flexível que promete reverter os recentes problemas financeiros do Barcelona, ​​permitiu ao clube inscrever jogadores mais uma vez.

Uma das principais razões para a mudança da anterior regra estrita de 4:1 foi o facto de esta restringir as despesas a um quarto do rendimento, levando à introdução da regra 1:1. Esta regra é uma parte fundamental da legislação financeira da LaLiga e permite que os clubes invistam 1€ por cada 1€ recebido através de patrocínios. Este acordo anterior prejudicou a capacidade do Barcelona de adquirir novos talentos, minando a sua ilustre reputação como potência do futebol.

O Barcelona está a restaurar a paridade com outras equipas da liga ao reintroduzir a regra 1:1, permitindo-lhes reentrar no mercado de recrutamento de jogadores altamente competitivo. Os primeiros sinais são encorajadores, com a equipa já garantindo inscrições temporárias na LaLiga para jogadores como Pau Víctor e Dani Olmo, marcando uma nova era para as potências catalãs.

Com otimismo, Laporta disse: “Voltamos ao normal com a regra 1:1 restaurada, o que nos permite lidar com as transferências de jogadores como fazíamos antes. “A nossa resiliência tem sido notável, demonstrando a nossa dedicação e compromisso inabalável com o espírito deste grande clube.”

🚨 Presidente do Barça, Laporta: “Estamos finalmente voltando à regra 1:1, agora podemos contratar jogadores com o processo normal.” “Agora poderemos registrar jogadores como Dani Olmo e Pau Víctor, e teremos o nosso.” novo estádio em breve.” pic.twitter.com/pWJYakqXX5 —Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 de janeiro de 2025

Laporta disse aos seus torcedores que o Barcelona cumprirá integralmente os requisitos de fair play financeiro na próxima janela de transferências de janeiro, garantindo a estabilidade do time a longo prazo. Ele enfatizou a necessidade de visão estratégica e dedicação.

O regresso à regra do 1:1 é um novo capítulo na história do Barcelona e vai além de uma simples mudança técnica no registo dos jogadores. A forte liderança de Laporta guiou a equipe em mares difíceis, apesar das constantes críticas e influências externas.

A recuperação financeira do clube continua fundamental, com o grandioso plano para um novo estádio logo atrás. No entanto, as instalações modernas têm o potencial de aumentar as receitas e melhorar o apelo global do clube.

