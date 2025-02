Os chefes de Kansas City se esforçam pelos títulos históricos do Super Bowl no domingo, quando estão indo para as águias da Filadélfia, na frente de uma multidão de estrelas em um novo Orlean liderado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Trump, que será um crítico cauteloso da Liga Nacional de Futebol, Trump se tornará o primeiro presidente em exercício que participará do Super Bowl quando ocupar um lugar entre a multidão vendida de cerca de 74.000 fãs no Caesars Superdome para o maior Evento anual no calendário esportivo americano.

Taylor Swift, o Pop Supergows também estará em assentos VIP para assistir seu Boyfis Travis Kelce e seus companheiros de equipe tentam se tornar o primeiro time da história, que levantou mais três troféus de Vince Lombardi.

A presença de Trump na exposição da NFL aumentará a segurança do evento, que já estava protegido pela forte presença da polícia após o ataque de Ano Novo, no qual 14 pessoas foram mortas e muitas outras feridas na famosa rua Bourbon Big Easy distrito.

“Estou certo de que o lugar mais seguro deste fim de semana estará sob o guarda -chuva de segurança, que temos no local (Superdome)”, disse Cathy Lanier, diretora de segurança da NFL nesta semana. “Analisamos e novamente analisamos todos os eventos de 1º de janeiro”

A participação inovadora de Trump no jogo está localizada no fundo da NFL, estendendo -se várias décadas, quando ele tentou se juntar à liga como proprietário no início dos anos 80.

Trump também causou apartamento durante seu primeiro mandato como presidente, quando em 2017 ele criticou os jogadores da NFL que se ajoelharam durante o jogo do hino nacional americano para prestar atenção às questões da injustiça racial.

Os jogadores da partida de domingo ainda passaram pela linha diplomática quando Trump foi questionado sobre a presença dos chefes Patrick Mahomes disse que ele tocaria antes que o líder dos EUA fosse “legal”.

Enquanto isso, os fãs de Nowy Orleans expressaram a esperança de que Trump não politizou essa oportunidade.

“Espero que ele basicamente entre e esteja no lugar e se você não se acalmar.

Como sempre, o Super Bowl entra na cultura popular e, este ano, um artista de hip-hop Kendrick Lamar se apresentará em um artista de meio período, que teve pura varredura durante o Grammy no domingo passado, vencendo em todas as cinco categorias pelas quais ele recebeu o indicações.

Enquanto isso, as casas de apostas e os cassinos estão aproveitando se a estrela dos chefes, Kelka, propõe o ícone do Pop SWFT depois do que poderia ser seu último jogo na NFL. Relatórios do final do sábado disseram que o jogador de 35 anos estava pensando em se aposentar no Super Bowl.

Os livros esportivos americanos, atualmente legais em 38 estados, podem levar cerca de US $ 1,39 bilhão no Super Bowl, de acordo com o relatório anual da American Gaming Association (AGA).

Chefes favoritos

Para jogadores mais sérios, os maquinistas têm chefes como um pequeno favorito do jogo, a revanche do Super Bowl de dois anos atrás, que o Chiefs venceu por três pontos.

Os chefes defenderam seu título no ano passado, vencendo o San Francisco 49ers em Las Vegas e rejeitando-os a uma vitória dos sem precedentes “Três Peeat”.

As Mahomes, 29 anos, se tornarão um dos quatro jogadores da história da NFL, que venceu mais de três Super Bowls, se ele triunfar novamente, levou os chefes pela primeira vez ao Super Bowl Glory em 2020.

Mas os Eagles acrescentaram um poder de fogo ofensivo sério desde a derrota há dois anos, com o craque móvel Jalen Hurts, ao qual se juntaram a velocidade e o poder da mudança do Saquon Barkley em escape.

Os chefes terminam os preparativos para o Super Bowl no sábado com uma orientação de 30 minutos de uma partida falsa.

O treinador Chiefs, Andy Reid, estabeleceu a abordagem de sua equipe ao treinamento ao longo da semana de chegar à Louisiana.

“Eu pensei que os caras trabalhavam duro, fizeram o que tinham que fazer”, disse Reid.

Eagles teve uma sessão final igualmente relaxada antes de ir ao Superdome no sábado para a foto da banda.

O treinador Eagles, Nick Sirianni, disse que seus jogadores estão “com fome” e “prontos para lutar”.

“Estamos prontos para um desafio com um time muito bom”, disse Sirianni.

