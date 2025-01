O presidente Santos disse à estrela brasileira de Neymar que “é hora de retornar ao seu (seu) povo” em um filme publicado na terça -feira nas mídias sociais. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, foi ao Instagram para transmitir uma mensagem a Neymar, mas oficialmente não confirmou o retorno do garoto de 32 anos ao clube, onde ele se dividiu pela primeira vez em 2009. “Está na hora, Neymar. Chegou a hora de voltar ao seu povo.

“Olá, Ney Boy!

“O que é essa dor”, brincou Neymar em sua conta no Instagram na terça -feira, antes da declaração de Teixeira.

O acordo de Neymar da Arábia Saudita Al Hilal foi concluído com consentimento mútuo na segunda-feira, terminando no final dos trabalhos de 18 meses em Riad.

O ex-atacante do Barcelona e o Paris Saint-Germain disputaram apenas sete partidas pelo clube depois de ingressar em Al Hilal em agosto de 2023, apesar do salário relatado de cerca de US $ 104 milhões por ano.

Neymar passou pela Academia de Santos e fez 225 aparições na série brasileira, manteve 136 vezes.

Ele ingressou no Barcelona em 2013, vencendo a Liga dos Campeões dois anos depois como parte do time do Star com a participação de Lionel Messi e Luis Suarez.

Em 2017, o Paris Saint-Germain, pertencente ao Catar, o valorizou do Barça com uma taxa de transferência em todo o mundo de 220 milhões de euros (US $ 230 milhões).

Neymar é o melhor artilheiro do Brasil, com 79 gols em 128 jogos, dois antes do ex -jogador de Santos Pelé.

