A colorida cerimônia de abertura mostrando o patrimônio religioso de Uttarakhand e a diversidade biológica significou o início dos 38º Jogos Nacionais na terça -feira, porque cerca de 10.000 atletas preparados para competir pelo pódio em 32 disciplinas. Os jogos durarão até 14 de fevereiro e os eventos ocorrerão nas sete cidades de Hill State, e Dehradun foi o principal lugar. A taxa é de cerca de 450 medalhas de ouro, bem como um número semelhante de medalhas de prata e bronze. O primeiro -ministro Narendra Modi chegou ao estádio com o ministro -chefe Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, e está interessado em partidas muito curtas. Estima -se que 25.000 espectadores empacotassem o estádio internacional de Kryquet Rajiv Gandhi, apesar do clima frio para pegar a cerimônia ao vivo.

O primeiro -ministro também abriu as duas últimas edições de jogos em 2022 (Gujarat) e 2023 (Goa).

Depois de dar uma rodada do estádio no carrinho de golfe em quadra, Modi recebeu um chapéu tradicional, um xale e uma lembrança contendo réplicas do mascote e medalhas “Mauli”.

O governador Uttarakhand General Gurmit Singh, Ministro de Estado do Esporte Raksha Khadse e ministro do Esporte Uttarakhand Rekha Arya, foram nessa ocasião dignitários.

Durante a cerimônia, o Presidente da Associação Olímpica PT Usha e o chefe da Federação da Federação da Commonwealth, Chris Jenkins, também participaram durante a cerimônia.

A administração de um jogo nacional é de particular importância para Uttarakhand, porque o estado celebra o 25º ano de sua criação.

“Mauli”, inspirado em Bird State “Monal” Uttarakhand, é um mascote de jogos, simbolizando a beleza natural, diversidade e patrimônio cultural.

A maioria das estrelas esportivas reconhecidas do país, como o lançador de dardo Neeraj Chopra, Shuttler PV Sindhu, Sagitário Manu Bhaker, perde isso, deixando a cena para outros atletas.

Entre os nomes destacados que aparecem estão os vencedores da medalha olímpica Swaplil Kusale e Sarabjot Singh, medalhista do Campeonato Mundial, Shuttler Lakshya Sen e Tokyo Games Bronze Boxer Lovlin Borgahain.

Quatro esportes – Kallipayattu, Yogasana, Mallakhambh e Raffing – serão esportes de demonstração (não -intermediários).

Graças ao motivo de “Green Games”, o evento pretende inspirar pessoas e organizações a aceitar práticas ecológicas e sustentáveis.