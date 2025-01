O primeiro problema dos Raiders não é o treinador ou o quarterback. É a incapacidade de Mark Davis de encontrar a sua própria identidade.

Raízes prateadas e pretas. O que significa ser um Raider. Entenda o “estilo Raider”.

Esses são os laços que sufocam. Mais um ano, outro treinador principal, todos em busca das imagens amareladas e desbotadas do que uma franquia costumava ser e de como poderia voltar a ser. Tudo preparando o terreno para o próximo capítulo do Los Angeles/Oakland/Las Vegas Raiders, cujo maior problema não é um treinador principal ou um quarterback, mas um proprietário que continua fotocopiando a identidade de seu pai, Al Davis, em vez de fazê-lo. significativa e pacientemente. fazendo o seu próprio.

É um jogo imitador de Mark Davis, que agora tem cinco cópias e foi caiado até nada: de Dennis Allen a Jack Del Rio, de Jon Gruden a Josh McDaniels e agora de Pierce a quem Davis pensa que leva seu time e seu legado a um apogeu que tem mal apareceu desde o início do século. Serão seis treinadores principais que Davis contratou nos 13 anos desde que assumiu a franquia após a morte de seu pai. Todos vieram abraçando seu próprio entendimento pessoal do que significava ser um Raider e prometendo recapturar uma história orgulhosa que ficava mais distante a cada ano.

Eles entraram, tentando restaurar o The Raider Way. E eles se foram, e seus resultados na maioria das vezes representam um estilo Raider que foi redefinido em duas décadas de familiaridade contundente: cheio de mediocridade, promessas quebradas e uma lista inchada de treinadores contratados desaparecidos empurrados para o éter. Um padrão de resultados sob propriedade que, para ser justo, não foi simplesmente um produto de Mark Davis, mas também uma extensão dos últimos anos de Al. A história remonta à demissão de Art Shell após a temporada de 1994, o que desencadeou um período insondável. do que serão 15 contratações de treinador principal em 31 anos, assim que o substituto de Pierce for nomeado.

Isto não é uma tendência. Eles são escombros.

Ela continua até hoje por causa da busca por uma cultura que não existe (e não existe de forma consistente) desde meados da década de 1990. É uma praga crescente que não é diferente das lembranças febris do proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones. equipes de 30 anos atrás. É facilitado por um proprietário como Mark Davis, cuja impaciência errante de um treinador e gerente geral para outro não é diferente do que fez do ex-proprietário do time Dan Snyder um surpreendente fracasso em campo com sua franquia em Washington. Tudo isso marcado por uma repentina apatia do quarterback, que foi presenteado com resoluções significativas no draft de 2024, mas, curiosamente, faltou a agressividade do “Raider Way” para implementar um plano.

Para ser claro: esta não é uma crítica à demissão de Pierce. É uma condenação do processo que criou esta situação. Começando com Davis reiniciando a equipe sob o comando de Pierce em 2023, depois de se reunir com Maxx Crosby, Davante Adams e Josh Jacobs, dois dos quais não estão mais no elenco, e então escolher um treinador principal que não está mais no elenco.

Tudo isso desencadeou um caminho para 2024 que se transformou em uma cratera, começando com o fracasso em garantir uma resposta real como quarterback para Pierce, e terminando com ele se dirigindo à mídia um dia antes de descobrir que eles estavam se despedindo. A situação era tão incômoda dentro da sede do time que, segundo fontes que falaram ao Yahoo Sports, Pierce já havia começado a discutir possíveis mudanças na comissão técnica horas antes de saber que perderia o emprego.

O final desconexo e embaraçoso precedeu uma despedida de um parágrafo:

O Las Vegas Raiders deu as boas-vindas a Antonio Pierce de volta às suas funções de treinador principal. Agradecemos a liderança de Antonio, primeiro como treinador interino e na última temporada como treinador principal. Antonio cresceu como fã dos Raiders e suas raízes prateadas e negras são profundas. Somos gratos por sua capacidade de reacender o que significa ser um Raider em toda a organização. Desejamos nada além do melhor para Antonio e sua família no futuro.

Como esperado, ele prestou homenagem à cultura que Al Davis construiu, com referências às “raízes prateadas e negras” de Pierce e sua “capacidade de reacender o que significa ser um Raider”.

O proprietário dos Raiders, Mark Davis (centro), não fez nenhum favor a Antonio Pierce (à direita) com a incapacidade do time de conseguir um quarterback eficaz. (Foto de Derick E. Hingle/Getty Images)

Pierce teve um recorde de 9-17 e venceu quatro jogos em 2024. Dessa perspectiva, ele realmente incorporou o que significa ser um Raider. Especialmente sob o comando de Mark Davis, cujas equipes agora têm um recorde de 91-137 na temporada regular desde que ele assumiu as rédeas da franquia em 2011. Essa é uma porcentagem de vitórias de 0,397 que, em comparação com seus pares que têm um número semelhante de anos como proprietário principal, ele é pior do que todos, exceto Jimmy Haslam do Cleveland Browns (0,345) e Shad Khan do Jacksonville Jaguars (0,301).

Desde que Mark Davis assumiu, o Raider Way não tem sido tão diferente do Jaguar Way ou do Brown Way no que diz respeito aos resultados reais.

Isto é o que acontece quando você se apega a uma identidade emprestada em vez de uma identidade criada. Quando um dos principais fatores na contratação do seu próximo treinador é se ele pode recriar a cultura do passado. Você não ouve o San Francisco 49ers insistindo constantemente em permanecer fiel ao gênio ofensivo de como Bill Walsh construiu o 49ers na década de 1980. Os Green Bay Packers não estão obcecados em perseguir treinadores que pregam os ensinamentos fundamentais de Vince Lombardi. Não há nenhum mantra sublinhado e repetido sobre prestar homenagem a algo que deveria ser celebrado ocasionalmente em rolos clássicos da NFL Films e depois encerrado quando o trabalho de hoje começa.

Há alguma exceção nisso? Certamente. O Pittsburgh Steelers encontrou uma maneira de permanecer consistente com seu estilo de futebol há décadas. O mesmo aconteceu com os Baltimore Ravens. Eles regularmente se referem à “marca de futebol Steelers” ou ao “tipo de jogador Ravens”. Mas há um problema em ambas as organizações que os Raiders evitam. Eles contratam bons treinadores e executivos de front office e depois se afastam e os deixam fazer seu trabalho.

Considere isto por um momento: no período em que os Raiders contrataram 15 treinadores desde 1995, os Steelers terão feito dois e os Corvos terão feito três. Acontece que é muito mais fácil manter e desenvolver uma cultura enraizada quando você realmente deixa a equipe técnica e a diretoria desenvolvê-la.

Dentro da AFC West, outros grupos proprietários avançaram para estabelecer esse tipo de estrutura. É por isso que o Kansas City Chiefs contratou Andy Reid quatro dias depois de ele ter sido demitido pelo Philadelphia Eagles em 2013. É por isso que o Denver Broncos transferiu todo o poder de sua operação de futebol para Sean Payton. E é por isso que o Los Angeles Chargers, nem sempre considerado o grupo de proprietários com visão de futuro na NFL, olhou para Jim Harbaugh como seu construtor cultural na última offseason, e então permitiu que ele reestruturasse tudo como achasse adequado.

Aqui está o que os Raiders enfrentam em sua própria divisão. Eles enfrentam grupos de proprietários que não são apenas competentes, mas também dispostos e capazes de fazer contratações de qualidade, colocá-los sob o controle total de suas franquias e depois sair do caminho para deixar os resultados falarem por si. Há poucas evidências de que Davis tenha feito isso. E agora os fãs estão sendo levados a acreditar que talvez Tom Brady, que nunca dirigiu uma franquia da NFL como proprietário, nunca treinou um time da NFL e nunca passou um único dia como executivo de pessoal ou avaliador de talentos, poderia ser a varinha mágica. necessário para resolver todos os problemas?

Mark Davis continuará a ser o denominador comum em tudo isto. Quanto mais cedo você se reconhecer como a raiz do seu próprio problema Silver e Black, maiores serão suas chances de pegar “o que significa ser um Raider” e escrever seu próprio capítulo único, em vez de fotocopiar outra página de décadas de decepção.