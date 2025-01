O principal candidato dos Yankees, Spencer Jones, ‘trabalhando em muitas coisas novas’ para 2025

Ainda não está claro quando (ou se) Yankees principal cliente em potencial Spencer Jones fará sua estreia na liga principal nas riscas. O rebatedor canhoto, com impressionantes 1,80m, tem um punhado de obstáculos nas ligas menores para superar na próxima temporada, antes que ele possa realmente esperar por uma grande promoção.

Mas independentemente de onde Jones comece e termine a sua campanha de 2025, ele já está no processo de fazer os ajustes necessários na base para aumentar o seu valor e potencial.

“Esta entressafra tem sido ótima, trabalhando em muitas coisas novas”, disse Jones durante uma aparição no SIM Redes Fogão Quente Yankees na terça-feira. “Acho que cresci muito no final da temporada passada, no que diz respeito ao meu desempenho mental e à forma como as coisas correram. Apenas lidando com a temporada de montanha-russa que foi e crescendo ao longo dela, acho que estou em um ótimo lugar. agora, principalmente com o treinamento que estou fazendo, para comparecer ao treino de primavera e dar o meu melhor.”

Jones, que jogou sua primeira temporada completa no Double A em 2024, certamente experimentou os altos e baixos das rebatidas. Embora o jovem de 23 anos tenha mostrado lampejos de poder de elite (ele terminou com 17 home runs, 30 duplas e 78 RBIs em 122 jogos), a enorme bandeira vermelha foi sua disciplina de placa. Jones rebateu 200 vezes, estabelecendo um recorde de franquia para um jogador da liga secundária dos Yankees, e sua taxa de eliminações de 36,8 por cento foi a mais alta entre os rebatedores Double-A qualificados.

A boa notícia para Jones é que ele possui mais do que apenas poder: ele também demonstrou uma velocidade intrigante na temporada passada, roubando 25 bases. Os Yankees esperam que Jones melhore ainda mais essas ferramentas, junto com o atletismo externo, nesta temporada. Ele é um talento local emocionante, capaz de prosperar no meio da escalação.

O outro benefício óbvio? Ele é um jogador jovem e com custos controlados, à disposição dos Yankees enquanto a janela do campeonato permanece aberta. Jones tem um futuro brilhante, mas só o tempo dirá se ele conseguirá conquistar o nível Triple-A e forçar a questão. No entanto, ele expressa otimismo baseado em uma história recente do instagram mostrando seu trabalho na jaula.

“Tenho trabalhado muito nesta entressafra em alguns novos padrões, alguns novos exercícios”, disse Jones. “Sinto que chegamos a um ponto com meu swing nesta entressafra em que estou pronto para compartilhá-lo um pouco e estou animado para que as pessoas vejam isso nos jogos… No final do dia, é realmente não importa onde você joga, sempre e quando você é o jogador que deseja ser… Acredito que o talento e o trabalho duro vêm de cima, e meu trabalho é deixar o desempenho apoiá-lo.”