O Paquistão teve um sério medo de uma lesão durante o Troféu de Abertura 2025 na quarta -feira. A estrela do lado de Fakhar feriu, tentando jogar a bola após a segunda entrega da partida. Zaman foi removido do chão quando olhou com desconforto. Ele foi substituído por Kamran Ghulam em campo. Zaman voltou à ação antes do 14º lugar, mas foi novamente removido do chão. “Fakhar Zaman é avaliado e testado quanto à torção muscular, e outras atualizações serão entregues no momento certo”, informou o PCB.

Em detalhes sobre a lesão, a abertura da Nova Zelândia Will Young passou por Shaheen Afridi através das capas, o que levou o Zaman a correr após o futebol. Enquanto ele conseguiu transmiti -lo a Babar Azam, deixou a esquerda imediatamente sinalizou o desconforto e deixou o campo com a fisioterapia da equipe.

Sua saída foi escalada por uma sombra inicial na campanha do Paquistão. Saim Ayub sofreu uma fratura do tornozelo enquanto corre a bola no teste contra a África do Sul, excluindo -a do troféu de Masters e forçando o Paquistão a se lembrar de Zaman a configurar seu ODI.

Apesar do medo de lesões, o Paquistão teve se fortalecendo antes da partida com um chapéu rápido Haris Rouf, que foi considerado apropriado para jogar. Rauf, que parou com a carga lateral durante a última série triangular, foi uma adição bem -vinda ao ataque.

No entanto, a Nova Zelândia teve suas preocupações relacionadas à aptidão, e o abrangente Ravindra Rachin foi perdido. O jovem foi forçado do campo depois que a bola atingiu a testa, tentando pegar a 38ª partida com o Paquistão no modo ODI na semana passada.

Embora ontem tenha treinado e não tenha mostrado sinais de atraso no choque cerebral, o Blackcaps decidiu mantê -lo fora dos trilhos batidos para este dispositivo.

O jogo também foi uma oportunidade histórica, porque o críquete do torneio da ICC retornou ao Paquistão pela primeira vez desde 1996. O Paquistão anterior venceu o arremesso e escolheu o campo contra a Nova Zelândia.

Falando no primeiro jogo dos Campeões 2025, Szyper, Paquistão, Mohammed Rizwan ganhou o arremesso e decidiu derrotar em Karachi.

Fakhar Zaman, Babar Azam, Saud Shakeel, Mohammad Rizzwan (C&C), Salman Agha, Tayyab Tahir, Khushdil Shah, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf, Abara

Devon Conway, Will Young, Kane Williamson, Daryl Mitchell, Tom Latham (WK), Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner (C), Nathan Smith, Matt Henry, William Oouurke

