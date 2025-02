Kolkata Knight Riders (KKR) teria sido espancado para assumir o time na Inglaterra, a Liga da Franquia STO pelo co -proprietário Chelsea Football Club Todd Boehly. A empresa imobiliária Cain International – que foi controlada pelo diretor Boehly e Chelsea Jonathan Goldstein – comprou 49 % das ações do Trent’s Side Rockets. De acordo com o relatório de Trent Rockets, ele foi assumido por Boehly e Co. Por uma taxa de cerca de 39 milhões de grandes libras britânicas (cerca de 420 RS CRE). E Cricbuzz O relatório acrescentou que a avaliação da franquia era de 79 milhões de GBP. O relatório também afirma que o investidor indiano Amit Jain foi combinado com a franquia Indiana Royal Challengers Bengaluru (RCB).

De acordo com o relatório SponneousKKR e Amit Jain foram espancados em um internacional de Cain, que anteriormente estava na corrida pela aquisição de centenas de espírito de Londres.

A KKR é propriedade da Red Chilies Entertainment, um conglomerado nomeado pelo ator Shah Rukh Khan, bem como pelo empresário Jay Mehta e pelo ator Juhi Chawla.

Se o KKR ganhasse a oferta de foguete Trent, ele a adicionaria a KKR, Rinbago Knight Riders, La Knight Riders e Abu Dhabi Knight Riders sob a mesma propriedade.

Stu viu que a propriedade do IPL assume duas franquias. Os proprietários da Indian de Mumbai, Reliance Industries, compraram 49 % de ações da Oval Invinciles com uma avaliação relatada no nível de cerca de 60 milhões de GBP. Os proprietários do Grupo RPSG de Lucknow Super Giangs compraram uma parte semelhante nos originais de Manchester, cuja avaliação é relatada em cerca de 116 milhões de GBP.

Segundo o relatório, os co -proprietários do grupo GMR da Delhi Capitals provavelmente adquirem ações do sul corajoso.

No entanto, a KKR não se juntará a eles.

A Cain International se tornará um dos quatro proprietários de fora do IPL com taxas em uma equipe de cem.

Com seu escritório registrado em Nottingham, Trent Rockets representa o Untinghamshire, Derbyshire e Leicestertershire. A equipe masculina Trent Rockets venceu cem torneios em 2022 e também levou o terceiro ano antes. A equipe feminina tem o melhor lugar para o terceiro, também em 2022.

Os Rockets apresentaram estrelas conhecidas de críquete, como Joe Root, Alex Hales e Rovman Powell na temporada de 2024.

O investimento expande ainda mais o império Boehly no mundo do esporte. O bilionário americano de 51 anos liderou um consórcio chamado Blueco, que foi adquirido por Chelsea em 2022 do empresário ucraniano Roman Abramovich. Desde então, o Blueco também assumiu o lado francês da LIGUE 1 RC Estrasburgo.

O Chelsea ocupa o quarto lugar na duradoura temporada da Premier League 2024-25, enquanto Strasbourg ocupa o nono lugar na Ligue 1.

A Boehly também é co -proprietária da banda da Major League Baseball (MLB) Los Angeles Dodgers.