O proprietário do Chiefs confirma que Andy Reid não se aposentará após o Super Bowl vs. Águilas: “Eu sei como Andy está se divertindo ‘

O marechal de campo Patrick Mahomes e o treinador -chefe Andy Reid são os dois mais responsáveis ​​pelo Dinastia Chefe de Kansas City. Com os chefes se tornando o primeiro time em NFL História para chegar a cinco Super Bowls em um período de seis temporadas ao atingir Super Bowl LIX contra o Philadelphia Eagles, a combinação de Mohamses e Reid juntou -se à dupla dinástica dinástica dos New England Patriots de Tom Brady e Bill Belichick como os únicos dois duplos de Marshal Field e treinador -chefe que apareceram em cinco Super Bowls.

Reid, 66 anos, já está como o treinador mais vencedor da história dos Chiefs (143 vitórias desde 2013) e Eagles (130 vitórias desde 1999-2012), e é um dos três treinadores da NFL que aparece em seis super Tigelas junto com Belichick e Don Shula.

Administração de Seguridade Social dos Estados Unidos Defina a idade da aposentadoria Para alguém nascido em 1958 (que Reid) foi de 66 anos e oito meses, um ponto de referência de Reid já passou com seu aniversário em 19 de março. No entanto, com tudo o que os chefes de Reid estão fazendo, o proprietário da equipe de Clark Hunt garantiu que Reid retornará como treinador -chefe de Kansas City na temporada de 2025.

“Sempre fiquei surpreso quando ouvi esses rumores (aposentados) porque sei como Andy está se divertindo”, disse o proprietário dos chefes, Clark Hunt, sobre Reid na segunda -feira à noite, Através do Washington Post. “De muitas maneiras, acho que é rejuvenescido pelo sucesso que a equipe teve. Ele certamente combina com um marechal de campo que é um complemento perfeito para ele em Patrick, e eu sei que ele ama o que está fazendo. Estou feliz por nós.

“Estou gostando do que estou fazendo”, disse Reid ao CBS Sports na segunda -feira à noite. “Eu não penso nisso.”

A decisão de Reid de continuar como treinador é compreensível. Com Mahomes sob contrato até a temporada 2031, você pode continuar planejando seus sonhos mais loucos para que o melhor jogador da NFL execute aos domingos. Quanto mais isso faz isso, sua própria posição de todos os tempos continuará a aumentar como resultado.