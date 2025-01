O proprietário do Giants diz que QB é ‘Não. 1 tópico: ‘Principais opções potenciais para abordar a posição em 2025

O New York Giants é evidentemente um dos times que mais precisam de zagueiros no mundo. NFL. Eles passaram por Daniel Jones, Tommy DeVito, Drew Lock e Tim Boyle nesta temporada, e nenhum deles inspirou confiança em sua capacidade de serem jogadores do calibre da NFL agora, muito menos titulares.

A situação no centro é tão terrível que até mesmo o proprietário dos Giants, John Mara, estava disposto a dizer na segunda-feira que resolvê-la é o problema número um da equipe indo para esta entressafra. Com isso em mente, queríamos dar uma olhada em algumas das opções disponíveis para os Giants e onde eles poderiam recorrer.

Opção 1: topo do rascunho

Cam Ward, Miami

Shedeur Sanders, Colorado

Ward e Sanders são considerados os dois melhores quarterbacks no draft deste ano. Eles não são as cinco escolhas típicas e em grande parte têm notas mais tarde na primeira rodada, mas os zagueiros são sempre empurrados para cima no tabuleiro e, portanto, provavelmente sairão do tabuleiro muito rapidamente. Sanders, em particular, não escondeu seu desejo de desembarcar em Nova York, e não é difícil ver seu pai e técnico, Deion Sanders, pressionando por esse resultado nos próximos meses.

Opção 2: mais tarde no rascunho

Jalen Milroe, Alabama

Quinn Ewers, Texas

Carson Beck, Geórgia

Jaxson Dart, Mississippi

Os quarterbacks da SEC estão um pouco mais abaixo na tabela, com a maioria tendo notas do Dia 2 ou mesmo do Dia 3. Mas se Ward e Sanders optarem pelas duas primeiras escolhas, ou se um deles optar e os Giants não tiverem uma escolha de primeira rodada para o outro, ou se Nova York optar pela troca, então esses caras podem vir. em jogo. Com Dart, sabemos que os Giants estão sempre procurando recriar a experiência de Eli Manning, por qualquer motivo, então contratar um cara de Ole Miss pode ser atraente.

Opção 3: agência gratuita da NFL

O desempenho de Darnold na noite de domingo contra os Leões pode ter lhe custado algum dinheiro, mas ele pode nem mesmo atingir a agência gratuita, porque os Vikings poderiam optar por usar a franquia nele. No entanto, vimos este ano que ele pode ser um quarterback de bridge eficaz quando colocado em uma situação vantajosa. Os Giants na verdade não apresentam essa situação, mas poderiam se convencer disso. E há também os dois jovens zagueiros atléticos que provavelmente procurarão outra oportunidade depois de passar um tempo como reservas. Se os Giants não esperam conseguir alguém no draft, talvez eles tragam um desses caras e talvez outro veterano para competir pelo cargo.

Opção 4: mercado comercial

O mercado comercial tem, na verdade, alguns nomes interessantes disponíveis, embora os dois primeiros estejam a gerar significativamente mais intriga neste momento do que os veteranos mais velhos. Milton jogou muito bem no final da temporada regular do New England e, como os Patriots já têm Drake Maye preso, eles podem estar dispostos a fazer um acordo. Willis também se saiu bem em ação limitada no alívio de Jordan Love nesta temporada e pode ser um alvo interessante. Nem Cousins ​​​​nem Rodgers se banharam em glória em seus respectivos retornos das lágrimas de Aquiles, mas as equipes sempre podem se transformar em QBs de renome.