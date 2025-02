O proprietário do jazz não acredita que a NBA possa enfrentar uma ameaça real de uma liga de partida no curto prazo

O proprietário do jazz, Ryan Smith, visto aqui com o proprietário da minoria da equipe e membro da fama de Dwyane Wade, não acredita que a NBA diante de uma ameaça real de uma liga rival no curto prazo. (Imagens de Rob Gray-Imagn)

Embora a introdução do Liv Golf tenha abalado completamente o esporte a um ponto em que ele ainda está tentando ficar juntos até anos depois, pelo menos um proprietário da NBA não acredita que esse tipo de fratura seja possível em sua liga.

O proprietário de Utah Jazz, Ryan Smith, fechou essa idéia nas redes sociais na segunda -feira, enquanto respondia a um ex -proprietário minoritário do Golden State Warriors. O futuro da liga, ele insistiu, é “o mais brilhante de todos os tempos”.

Tendo apostas imobiliárias em 4 ligas esportivas profissionais, não pude discordar. O futuro e o escopo da NBA são os mais brilhantes que já foi. O movimento e a adoção do player global, juntamente com uma forte experiência móvel, diferem. Além da vontade de inovar e mudar … https://t.co/j3z3to1kd9 – Ryan Smith (@ryanqualtrics) 3 de fevereiro de 2025

Para ser justo, Smith é um pouco parcial aqui. Como proprietário da equipe, ele comprou a equipe por US $ 1,66 bilhão em 2020 e também possuía o NHL Utah Hockey Club, o Real Salt Lake of MLS e o Utah Royals do NWSL, se beneficia muito claramente quando a liga funciona bem .

A idéia começou na segunda -feira depois que Chamath Palihapitiya disse que vendeu sua participação minoritária nos Warriors por medo de que uma nova liga profissional de basquete ameaçaria a NBA. Embora isso possa parecer uma ideia maluca, isso já aconteceu em outros lugares do mundo do esporte, e novas ligas de basquete aparecem.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita lançou sua Liga Rival, LIV Golf, para a PGA Tour e assinou vários dos nomes mais importantes do esporte para acordos ridiculamente lucrativos. As duas partes se dedicaram às conversas de uma fusão de posições por mais de um ano, mas o golfe como um todo ainda é muito fraturado.

Falou -se sobre uma nova liga internacional de basquete, apoiada por Maverick Carter, e está tentando arrecadar US $ 5 bilhões para começar. Aparentemente, essa liga não tem intenção de competir diretamente com a NBA, mas aspira ser a “F1 para o basquete”. Sem igual, a 3×3 Female Basketball League estreou este ano.

O comissário da NBA, Adam Silver, também foi aberto a desejar uma liga da NBA na Europa. A Euroliga, a Liga Nacional de Basquete na Austrália e a Associação de Basquete Chinesa também são três das melhores e maiores ligas do mundo fora da NBA. A NBA também lançou a Liga de Basquete da África em 2019, em um esforço para expandir esse continente. A NBA deve também se expandir novamente em um futuro próximo. Seattle e Las Vegas são freqüentemente vistos como cidades que estão no topo dessa lista.

Mas pelo menos neste momento, parece que uma verdadeira ameaça para a NBA está longe. Levando em consideração o quanto o PIF passou para lançar o LIV Golf como um verdadeiro concorrente do PGA Tour, seriam necessários bilhões de dólares para ameaçar a melhor liga de basquete do mundo que constantemente traz ao melhor talento do mundo.