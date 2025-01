O proprietário do Liverpool, Fenway Sports Group, rejeita a possibilidade de Elon Musk comprar um time da Premier League

O empresário Errol Musk afirmou que seu filho, o bilionário Elon Musk, está interessado em comprar o Liverpool FC, embora não haja nenhuma indicação de que o Fenway Sports Group pretenda vender ou que Musk tenha feito uma oferta.

O aparente interesse de Musk nos líderes da Premier League surge mais de um ano depois de a FSG ter aceitado um investimento externo da empresa norte-americana de private equity Dynasty, que adquiriu uma participação minoritária em Liverpool em setembro de 2023. O acordo com a Dynasty marcou o fim da busca de quase um ano da FSG por acionistas adicionais, com o presidente da FSG, Mike Gordon, dizendo na época que seu “compromisso de longo prazo com o Liverpool permanece tão forte como sempre”, anulando os rumores de que o “compromisso de longo prazo com o Liverpool continua forte como sempre”. O conglomerado esportivo americano queria vender.

Isso não impediu o tablóide britânico Sunday Sport de publicar um artigo no fim de semana alegando que o executivo-chefe da Tesla estava se preparando para comprar o Liverpool da FSG. Errol Musk foi questionado sobre o assunto e disse que a compra era algo de interesse do filho, embora não tenha insinuado que uma oferta fosse iminente.

“Ah, sim, mas isso não significa que ele esteja acreditando”, disse ele na terça-feira em um entrevista com a Rádio Times. “Ele gostaria, sim, obviamente. Qualquer um gostaria, e eu também.”

Os Musks têm uma ligação familiar com a cidade de Liverpool, disse Errol Musk, o que influenciaria o interesse potencial de Elon Musk nos líderes da Premier League.

“A avó (de Elon Musk) nasceu em Liverpool, e temos parentes em Liverpool, e tivemos a sorte de conhecer alguns dos Beatles porque eles cresceram com alguns membros da minha família, por isso somos ligados a Liverpool”, Errol Musk . agregar.

Atualmente não está claro quão sério é o interesse de Elon Musk em Liverpool. O patrimônio líquido do jovem Musk é estimado em US$ 416,8 bilhões. da Forbeso que provavelmente o tornaria rico o suficiente para se tornar o proprietário majoritário, mas também há dúvidas sobre o tamanho do investimento que ele possivelmente faria.

O Liverpool está atualmente avaliado em US$ 5,37 bilhões, segundo a Forbes, o que o torna o quarto clube de futebol mais valioso do mundo e o 27º time esportivo mais valioso.