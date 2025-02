O proprietário dos Guardiões, Larry Dolan, morre aos 94 anos: o nativo de Cleveland levou a equipe a nove posições da MLB em 24 anos

O proprietário dos Guardiões de Cleveland, Larry Dolan, morreu aos 94 anos, O clube anunciou segunda -feira.

Nascido em Cleveland, Dolan possui a franquia Guardians desde que a comprou de Richard E. Jacobs em fevereiro de 2000 por um preço de venda reportado em US $ 323 milhões. A franquia de hoje é Estima -se que valha US $ 1,35 bilhão.

“Cleveland, infelizmente, perdeu um de sua última noite”, disse Bob Dibiasio, chefe de assuntos públicos de Guardiões, em comunicado. “Dolan investiu toda a sua vida na Grande Cleveland e atingiu nossa comunidade em muitos níveis. De seu serviço ao nosso país como o primeiro tenente nos fuzileiros navais dos Estados Unidos, seus muitos atos filantrópicos de bondade, carreira em direito, negócios, negócios , educação e esportes, muitos se beneficiaram de seu compromisso, influência e paixão.

“Estamos tristes com a perda de nosso pai, mas a sorte de tê -lo como parte de nossas vidas enquanto o fizemos”, disse o proprietário e CEO dos Guardiões Paul Dolan, filho de Larry Dolan. “Ele era um marido amoroso, pai e avô apaixonado por sua família, trabalho, nossa comunidade e seu amor por nossas equipes esportivas locais, incluindo possuir os Guardiões de Cleveland”.

Os primeiros anos do mandato de Dollan foram marcados pelas reduções íngremes da folha de pagamento dos anos de pico sob o ex -gerente geral John Hart, cujas equipes de Cleveland da década de 1990 estavam regularmente entre as melhores do beisebol e trotaram em algumas das maiores ofensas da era moderna. Eventualmente, no entanto, a ênfase de Dollan na reconstrução do sistema agrícola e no programa de desenvolvimento dos jogadores foi fruta. O mandato de Dollan como proprietário também será lembrado pelos dissenores graduais do logotipo “Wahoo Chief” e um afastamento do uso de imagens nativas americanas na marca de equipamentos. A transição foi concluída após a temporada de 2021, quando os índios de Cleveland se tornaram Guardiões de Cleveland.

Quanto aos assuntos do campo, a franquia teve um sucesso sustentado nos últimos anos. Desde que Dollan comprou a equipe, os Guardiões fizeram nove aparições em Postemporada, incluindo uma corrida para a World Series em 2016 e um título da divisão na última temporada. Durante as últimas 12 temporadas (2013-2024), os Guardiões têm o terceiro maior número de vitórias nas principais ligas com 1,013. Apenas Dodgers com 1.129 e Yankees com 1.034 têm mais nesse período.