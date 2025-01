O proprietário dos Steelers, Art Rooney II, espera que Russell Wilson ou Justin Fields retornem no QB, mas não ambos

O proprietário e presidente do Pittsburgh Steelers, Art Rooney II, disse na segunda -feira que espera que Russell Wilson ou Justin Fields retornem no quarterback na próxima temporada. Mas não ambos.

Rooney foi à situação como um marechal de campo de Pittsburgh e reiterou seu apoio ao técnico Mike Tomlin durante a conferência de imprensa de sua temporada. Ele ligou para trazer um de Wilson ou os campos uma “prioridade”.

“Eu acho que ambos são o marechal de campo capaz, e minha preferência seria assinar um deles, de modo que será a prioridade”. Rooney disse a jornalistas. “E acho que isso nos dará a melhor oportunidade de avançar.”

Wilson e os campos estão programados para se tornar agentes livres sem restrições. Wilson jogou na última temporada em um contrato de um ano e US $ 1,2 milhão, enquanto os Broncos ainda o pagam em seu contrato anterior de US $ 242 milhões. Fields jogou o último ano de seu contrato de novato em quatro anos e US $ 18,9 milhões que assinou com os Bears antes de se juntar ao Steelers durante a baixa temporada.

Russell Wilson ou Justin Fields é capaz de devolver os Steelers à contenção de playoffs? (Scott Taetsch/Getty Images)

Wilson ou os campos de Pittsburgh são?

Fields começou os seis primeiros jogos da temporada, depois que Wilson sofreu uma lesão na panturrilha no campo de treinamento e levou o Steelers para uma partida por 4-2. Wilson levou na semana 7 e terminou a temporada como chefe de Pittsburgh. O Steelers teve 6-5 em jogos sazonais regulares que Wilson iniciou, que incluiu quatro derrotas consecutivas para terminar a temporada. Os Steelers então perderam na rodada de curingas contra os Ravens.

Ambos eram manchetes nas paradas anteriores antes de ingressar no Steelers, e Rooney não prevê ter os dois na lista na próxima temporada.

“Acho que ambos se vêem como manchetes, e não sei se eles querem compartilhar o trabalho novamente”, ” Rooney disse. “Então, eu diria que provavelmente não vamos devolvê -los a ambos”.

O retorno do marechal de Pittsburgh, ele passou o seu melhor momento e não mostrou que existe a vantagem de aumentar essa lista de Steelers em disputa. E bata os campos para o trabalho inicial.

Os Steelers têm outras opções?

Mas o Steelers não poderia ter muitas opções. É provável que eles encontrem um marechal de campo de franquia com a seleção nº 21 no rascunho, e certamente não encontrarão um na agência gratuita. Pittsburgh tentou e não conseguiu encontrar seu quartback em uma posição de rascunho semelhante quando ele selecionou Kenny Pickett com a seleção nº 20 no draft de 2022.

Rooney descreveu o fracasso de Picktt em manter o trabalho em Pittsburgh “decepcionante”.

“É decepcionante que Kenny não tenha trabalhado para ser nosso marechal de campo de longo prazo, e não tenho certeza de que há muito a aprender com isso”. Rooney disse. “Nós apenas temos que olhar para a próxima oportunidade”.

Quanto a Tomlin, Rooney deixou algumas dúvidas sobre seus sentimentos pelo treinador -chefe, que está sob alguns fãs, a pressão da base em meio à seca de oito temporadas sem uma vitória nos playoffs.

“Ainda nos sentimos bem porque ele é um bom líder”. Rooney disse de Tomlin. “Quando você tem um bom treinador, tenta mantê -lo no lugar. Quando falo com os jogadores, eles ainda querem jogar para Mike.