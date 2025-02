O proprietário e matriarca do Chicago Bears, Virginia Halas McCaskey, morre em 102

O proprietário do Chicago Bears, Virginia Halas McCaskey, após a vitória dos Bears sobre o New Orleans Saints no campeonato da NFC 2007 (John Biever /Sports Illustrated através da Getty Images)

O principal proprietário do Chicago Bears, Virginia Halas McCaskey, morreu aos 102 anos, anunciou a equipe na quinta -feira.

McCaskey era a filha mais velha do fundador dos Bears, George Halas. Seu irmão George “Canecas” Halas foi nomeado presidente da equipe em 1963, mas morreu de ataque cardíaco em 1979. Quando seu pai morreu em 1983, McCaskey assumiu o controle da equipe com seu marido, Ed. Ele é o atual presidente da equipe.

McCaskey célebre Seu aniversário de 102 anos no início deste mês, em 5 de janeiro, e passou apenas três dias antes do LIX do Super Bowl.

“Embora estejamos tristes, estamos consolados em conhecer Virginia Halas McCaskey viveu uma vida longa, cheia e cheia de fé e agora ela está com o amor de sua vida na terra”, disse a família em comunicado. “Ele guiou os ursos por quatro décadas e com base em cada decisão comercial sobre o que era melhor para jogadores, treinadores, pessoais e fãs dos ursos”.

Em comunicado, o comissário da NFL, Roger Goodell, elogiou McCaskey e seu trabalho como proprietário, apontando que “deixa um legado de classe, dignidade e humanidade”.

“Fé, família e futebol, nessa ordem, eram suas estrelas do norte e ela viveu com o simples ditado de” fazer a coisa certa. Os negócios continuaram com tanta dedicação e paixão “, disse Goodell.

McCaskey tinha um Primeira fila no assento para a história da NFL Enquanto assistia a liga crescer de duas equipes para Juggenaut, é hoje. Ele freqüentou a Universidade de Drexel com a intenção de se tornar o secretário de seu pai. Em vez disso, mais de quatro décadas passaram pela equipe.

Sob o mandato de McCaskey, os Bears foram para dois Super Bowls, vencendo o Super Bowl XX em 1986. Chicago venceu o campeonato da NFC e o troféu homônimo de seu pai contra o New Orleans Saints em 2007 antes de cair diante do Indianapolis Colts no Super Bowl XLI . McCaskey viu a equipe contratar 10 treinadores de 42 anos como proprietário, e a contratação mais recente de Ben Johnson é a última. Oportuno, o último jogo dos Bears da vida de McCaskey foi uma vitória por 24 a 22 sobre Packers, uma ocorrência rara nos últimos anos.

McCaskey era um católico devoto e se afastou do centro das atenções, mantendo uma casa modesta nos subúrbios de Chicago, mas participando de quase todos os jogos do Bears.

Antes de sua morte, McCaskey era o proprietário mais antigo e mais velho de uma franquia da NFL e um dos 10 proprietários da liga. McCaskey e sua família têm 80% da franquia.

McCaskey teve 11 filhos e mais de 40 netos e ótimos -escravos. Seu filho mais velho, Michael, foi presidente da equipe de 1983 até que ele o tirou da posição em 1999 e se tornou presidente do conselho dos Bears até que ele renunciou em 2011. George, o oitavo dos filhos de Virginia McCaskey, Então ele assumiu o comando e controlou o presidente do conselho. Michael McCaskey morreu em 2020.

O marido de Virginia, Ed McCaskey, que era o presidente e tesoureiro dos Bears, morreu em 2003.