O proprietário Josh Harris diz que o nome dos comandantes está aqui para ficar: é ‘abraçado por nossa equipe’

Depois de quase três décadas de agitação e mediocridade sob o proprietário do proprietário Dan Snyder, os comandantes de Washington deram um passo significativo em uma nova era no campo em 2024.

Com o suposto novato do ano Jayden Daniels como Campo Mariscal, Washington teve 12-5 e venceu seus primeiros jogos nos playoffs desde a temporada de 2005, a caminho de sua primeira aparição no jogo do campeonato da NFC desde a temporada de 1991.

Josh Harris não está interessado em mexer com o mojo agora.

O proprietário dos comandantes da maioria foi perguntado em uma conferência de imprensa na segunda -feira sobre o potencial de mudar o nome da equipe para outra coisa. Isso não vai acontecer.

“Sim,” Harris respondeu Quando perguntado se o nome dos comandantes está aqui para ficar. “Acho que ele agora está sendo aceito por nossa equipe, por nossa cultura, por nossa equipe técnica. E assim, vamos com isso”.

Caros fãs de futebol de Washington, O nome da equipe dos comandantes está aqui para ficar. Fonte: Proprietário da equipe Josh Harris PS: Não há mais perguntas sobre isso, não está mudando. pic.twitter.com/8ZJFK3APGX – Scott Abraham (@Scott7News) 3 de fevereiro de 2025

O nome dos comandantes foi introduzido em 2022 para uma quantidade significativa de ridículo. Foi o culminar de um processo de 18 meses para encontrar um nome permanente após o nome da equipe que se aposentou em meio às críticas de que é um insulto racial.

Muitos “comandantes” descobriram que não são inspirados.

Josh Harris não está interessado em mudar o nome dos comandantes para outra coisa. (Scott Taetsch/Getty Images)

Mas vencer tudo, e Harris está pronto para adotar o nome de “comandantes” que agora está associado à melhor temporada da franquia em mais de três décadas.

“Agora, neste edifício, os nomes do nome significa algo”, Harris continuou. “Isso significa que são jogadores que amam futebol, são excelentes em futebol, os colegas de equipe atingem duro, mentalmente com força. É realmente significativo que esse nome esteja crescendo em significado”.

Harris cresceu um fã de franquia e ouviu as ligações para reviver o nome da equipe aposentada associada aos dias da glória dos anos 80 e 90 que produziram três campeonatos do Super Bowl sob o técnico Joe Gibbs. Harris disse que está aqui para honrar esse passado. Mas o nome anterior não retornará.

“Quanto à mudança da marca e ao realizar nosso passado, que obviamente cresceu e todos os campeonatos do Super Bowl e nosso futuro, você nos verá voltar para honrar nosso passado e uni -lo com o nosso futuro”.