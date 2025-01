O quarterback do 49ers, Purdy, ultrapassa Mahomes pela rara coroa de passes na NFL apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

A temporada de 2024 da NFL foi inesquecível para os 49ers, mas o quarterback Brock Purdy ainda conseguiu fazer história, apesar de um ano de altos e baixos no centro.

Derrota de São Francisco por 40-34 para o Detroit Lions na segunda-feira foi um microcosmo disso, já que Purdy começou em alta, mas depois fracassou com duas interceptações no segundo tempo.

Ainda assim, seus três passes para touchdown e um rating de 116,0 deram a ele o maior número de jogos com dois ou mais passes para touchdown e um rating de pelo menos 115,0 nas três primeiras temporadas de um quarterback na história da NFL, com 15, superando Kansas City. Chefes. chamador de sinal Patrick Mahomesque registrou 14 desses jogos.

Aqui estão os cinco primeiros da lista, de acordo com as notas de jogo dos 49ers:

| Faixa | Jogador | Jogos

| 1. | QB Brock Purdy, São Francisco | 15

| 2 toneladas | Quarterback Patrick Mahomes, Kansas City | 14

| | QB Russell Wilson, março | 14

| 4. | QB Justin Herbert, América Latina | 13

| 5t.| Quatro jogadores | 11

Purdy estabeleceu um novo recorde na carreira com 377 jardas de passe contra os Leões, completando 27 de 35 passes para uma média de 10,8 jardas. O desempenho também impulsionou Purdy a subir na história da franquia 49ers, ultrapassando ex-zagueiros de San Francisco como Alex Smith e Jeff Garcia em duas listas exclusivas.

| MAIS JOGOS COM MAIS DE 350 JARDAS DE PASSAGENS, HISTÓRICO DE FRANQUIA

| Faixa | Jogador | Jogos

| 1. | Quarterback Joe Montana | 16

| 2. | QB Steve Young | 10

| 3. | QBBrock Purdy | 4

| 4. | QB Jeff Garcia | 3

| 5t. | QB Jimmy Garoppolo | 2

| | QB Colin Kaepernick | 2

| A MAIORIA DOS JOGOS COM MAIS DE 3 PASSADOS TD, HISTÓRIA DA FRANQUIA

| Faixa | Jogador | Jogos

| 1. | Quarterback Joe Montana | 38

| 2. | QB Steve Young | 36

| 3. | QB Jeff Garcia | 14

| 4. | QBBrock Purdy | 9

| 5t. | Quarterback John Brodie | 8

| | O quarterback Alex Smith | 8

Em outra metáfora adequada de como foi a temporada dos 49ers, Purdy abandonou seu desempenho histórico no quarto período depois de machucar o cotovelo direito em um saco. Seria a última jogada de sua terceira temporada na NFL, como revelou o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, na terça-feira. que Purdy não vai jogar no final da temporada regular de São Francisco, enquanto lidava com uma contusão no cotovelo no braço de arremesso.

Purdy é elegível para assinar extensão de contrato lucrativa com os 49ers nesta entressafra, e resta saber como o fracasso do time em atender às expectativas em 2024 afetará o processo. Mas está claro que Purdy teve sucesso em San Francisco e se saiu bem o suficiente para fazer história na NFL.

