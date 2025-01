O quarterback do Bears, Caleb Williams, é visto com gesso na mão de arremesso devido à remoção do cisto

O quarterback do Chicago Bears, Caleb Williams, foi visto torcendo por sua antiga escola, a USC, quando seu time de basquete masculino enfrentou Wisconsin no sábado. Williams foi visto na quadra com gesso na mão direita de arremesso.

Aqui está uma olhada na ex-escolha número 1 torcendo pelos Trojans:

De acordo com Rede NFLWilliams teve um cisto removido, e é por isso que ele estava usando gesso. Ele é considerado “menor” e Williams ficará “bem”, segundo o relatório.

Williams e os Bears terminaram 5-12 nesta temporada, em último lugar na NFC Norte. Williams terminou a temporada com 3.541 jardas, 20 passes para touchdown e seis interceptações.

A temporada de estreia do primeiro escolhido certamente não correu como ele ou a equipe esperavam e ele entrará no Ano 2 sob um novo regime. Os Bears demitiram o técnico Matt Eberflus após uma derrota no Dia de Ação de Graças para o Detroit Lions e Eles agora estão procurando seu próximo treinador..