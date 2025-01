O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, retorna de lesão e leva o irlandês ao retorno do Orange Bowl contra o Penn State

O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, voltou no segundo tempo depois de deixar o jogo devido a uma lesão antes do intervalo no Orange Bowl. futebol universitário semifinal dos playoffs na noite de quinta-feira e levou o Fighting Irish à vitória por 27-24. Leonard voltou do protocolo de concussão depois de levar uma grande rebatida pouco antes do intervalo e liderou a recuperação de Notre Dame e o Campeonato Nacional CFP.

Leonard perdeu a maior parte da posse de bola final do time no primeiro tempo depois de acertar um chute do tackle defensivo da Penn State, Dvon J’Thomas, de 305 libras. Mas ele começou o segundo tempo forte, já que seu time superou uma desvantagem de 10-3 no intervalo para garantir sua vaga no Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário.

“Eu sabia que ele voltaria”, disse Leonard à ESPN após o jogo. “Obviamente, a segurança está em primeiro lugar no campo de futebol. Só tive que mostrar a todos que estava bem. Levantei-me um pouco vacilante, mas está tudo bem.”

Leonard liderou um touchdown de 75 jardas e oito jogadas para abrir o terceiro quarto, encerrando-o com uma corrida de touchdown de 3 jardas. Mais tarde, ele adicionou um passe para touchdown de 54 jardas para Jaden Greathouse, que empatou o jogo em 24, faltando 4:38 para o fim.

O passe explosivo para touchdown marcou um momento significativo de redenção para Leonard, que foi interceptado pelo lado defensivo da Penn State, Dani Dennis-Sutton, no início do quarto período, em um passe imprudente que preparou o Nittany Lions para fazer 24-17.

Leonard completou 15 de 23 passes para 223 jardas com um touchdown e duas interceptações. Ele também totalizou 35 jardas corridas e um touchdown corrido. Foi o tipo de desempenho corajoso pelo qual a transferência de Duke se tornou conhecida ao longo de sua carreira.

Mas por um breve momento parecia que as esperanças do Fighting Irish poderiam depender do jogo do reserva Steve Angeli.

Quando Leonard foi para a tenda dos lesionados na última posse de bola de Notre Dame no primeiro tempo, Angeli entrou e deu uma faísca. Ele completou 6 de 7 passes para 44 jardas enquanto os Fighting Irish se posicionavam para seus primeiros pontos do jogo no field goal de 41 jardas de Mitch Jeter quando o tempo expirou no segundo quarto.

Anteriormente, a maior ação da carreira de Angeli aconteceu no Sun Bowl na temporada passada, quando ele fez três touchdowns na vitória sobre Estado de Oregon. Embora sua aparição tenha sido breve antes de Leonard retornar no segundo tempo na quinta-feira, Angeli se saiu bem em uma situação difícil para ajudar a acalmar a poeira no final de um primeiro tempo difícil para os Fighting Irish.