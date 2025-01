O quarterback novato do Broncos, Bo Nix, revela que jogou com fraturas nas costas nesta temporada

Embora tenha levado com sucesso o Denver Broncos aos playoffs, o quarterback Bo Nix revelou na segunda-feira que teve que superar uma série de pequenas fraturas nas costas para fazer isso.

Nix, recém-saído da derrota do time por 31-7 para o Buffalo Bills na primeira rodada dos playoffs no domingo, disse que sofreu uma série de fraturas transversais nas costas. Essa lesão desapareceu a tempo para os playoffs, mas ele conquistou algumas vitórias importantes enquanto lutava contra isso.

Nix disse que caiu durante a vitória sobre o Las Vegas Raiders em 24 de novembro. Nix, de acordo com o 9News, foi demitido pelo lado defensivo dos Raiders, Tyree Wilson, no segundo quarto daquele confronto e torceu as costas desajeitadamente ao cair. O processo transverso é a projeção óssea em cada lado das vértebras, e os ossos se projetam perpendicularmente ao seu comprimento quando fraturados. de acordo com a Clínica Cleveland.

Após a lesão, Nix fez dois touchdowns no segundo tempo da vitória contra os Raiders. Ele então voltou na semana seguinte para liderá-los na vitória sobre os Browns em um jogo de segunda à noite. Nix então teve uma semana de folga para se recuperar.

“Eu não iria perder o primeiro jogo na noite de segunda-feira”, disse ele. através da 9Notícias. “Fiz tratamento e tivemos a sorte de ter uma semana de folga na semana seguinte e depois passou. Aquele momento foi chato, mas todos nós brincamos com alguma coisa.”

Nix, selecionado pelos Broncos com a 12ª escolha geral no draft do ano passado, arremessou 3.775 jardas com 29 touchdowns e 12 interceptações nesta temporada. Ele acertou 13 de 22 para 144 jardas com um touchdown na derrota de domingo para o Bills. Ele também liderou a equipe na corrida com 43 jardas em quatro corridas. Embora tenham sido eliminados dos playoffs na primeira rodada, foi a primeira aparição do time na pós-temporada desde que chegou ao Super Bowl durante a campanha de 2015.